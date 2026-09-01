El Tiempo
Septiembre llega con un martes fresco y con el cielo mayormente cubierto
El meteorólogo de LA BRÚJULA 24 desarrolló los aspectos salientes del factor climático que se espera para las próximas horas en la ciudad.
Comienzo el último tercio del año y se aproxima la primavera, en un martes disfrutable al aire libre, según lo planteó el meteorólogo de LA BRÚJULA 24, Leonardo De Benedictis.
"La nubosidad será una constante desde el amanecer, con la máxima que podría llegar hasta los 18 grados en horas de la tarde", expuso en su habitual informe matutino.
Luego, De Benedictis adelantó que el día se va a presentar agradable en líneas generales, con viento leve del cuadrante oeste y un moderado índice de la humedad.
Por último, el profesional anticipó que ya para este miércoles se pronostica el regreso de la inestabilidad, con probabilidades de lluvias y tormentas aisladas a la mañana.
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