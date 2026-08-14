Deportes
Banfield golpeó a Racing en Avellaneda y profundizó su mal momento en el Clausura
El Taladro se impuso 1-0 en el Cilindro con un gol de Alexander Machado.
Banfield derrotó este viernes 1-0 a Racing en el estadio Presidente Perón, por el Torneo Clausura 2026, y profundizó el difícil presente del conjunto de Avellaneda. Alexander Machado convirtió el único gol del encuentro a los 23 minutos del primer tiempo.
Racing intentó asumir el protagonismo desde el inicio, pero tuvo dificultades para transformar la posesión en situaciones claras. Banfield aprovechó una de sus oportunidades y Machado consiguió la ventaja que finalmente sería definitiva.
La noche también dejó una preocupación para el equipo local por la lesión de Lautaro Díaz, quien debió abandonar el campo a los 25 minutos del primer tiempo y fue reemplazado por Elías Torres.
En el complemento, Racing adelantó sus líneas y acumuló aproximaciones sobre el arco visitante. Matko Miljevic, Marcos Rojo, Tomás Conechny y Torres tuvieron oportunidades, aunque sin precisión en la definición.
Banfield se replegó durante buena parte de la segunda mitad y sostuvo la ventaja con una defensa que respondió ante los reiterados intentos de la Academia.
Sobre el cierre, Racing volvió a quedar cerca del empate, pero no logró quebrar la resistencia visitante. Con el pitazo final de Andrés Merlos, Banfield aseguró los tres puntos y dejó al conjunto de Avellaneda nuevamente sin poder revertir su presente en el campeonato.
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