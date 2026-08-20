El Tiempo
Vuelve el frío: se espera un viernes con bajas temperaturas
La mínima se estima en 3 grados y la máxima en 11 grados.
El frío volverá a sentirse desde este viernes en Bahía Blanca, con temperaturas que durante la mañana se ubicarán entre los 3 y 4 grados y una máxima que apenas alcanzará los 10 u 11 grados durante la tarde.
Así lo anticipó Leonardo De Benedictis, meteorólogo de La Brújula 24, quien explicó que el descenso térmico estará acompañado por viento del sector sur, aunque con una intensidad mucho menor a la registrada durante este jueves.
Sobre la posibilidad de precipitaciones, De Benedictis sostuvo que existe algo de inestabilidad, aunque las chances de lluvia sobre Bahía Blanca son bajas.
En Monte Hermoso también se espera una jornada fría y con nubosidad, aunque la zona quedaría al margen de la inestabilidad más significativa. En Sierra de la Ventana, en tanto, el descenso térmico será más marcado y la temperatura durante la mañana podría ubicarse entre 0 y 1 grado.
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