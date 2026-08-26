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Los impactantes videos de una riada que arrasó la frontera entre Nepal y el Tibet: hay 160 muertos
Las autoridades investigan todavía el origen del fenómeno.
Una avalancha de lodo, hielo y rocas provocó este miércoles una crecida devastadora en Nepal, cerca de la frontera con el Tíbet, que dejó al menos 160 muertos y casi 800 desaparecidos entre ambos países. La emergencia arrasó aldeas, rutas, puentes y proyectos hidroeléctricos, y llevó al Gobierno nepalí a declarar zona de desastre por tres meses en las áreas más afectadas.
Las autoridades investigan todavía el origen del fenómeno. El ministro de Asuntos Exteriores, Shishir Khanal, indicó que un terremoto de magnitud 4,4 registrado por la mañana en territorio tibetano pudo haber causado un deslizamiento que bloqueó temporalmente el río Bhote Koshi. Media hora después, una enorme masa de agua descendió hacia Nepal. Sin embargo, especialistas del Centro Internacional para el Desarrollo Integrado de las Montañas plantearon otra hipótesis: una avalancha de hielo y roca desprendida de un glaciar habría obstruido un afluente y liberado luego una crecida súbita.
A horrific scene of severe flooding at the Rasuwagadhi border point on the Nepal-Tibet border.— Ravi Pandey🇮🇳 (@ravipandey2643) August 26, 2026
The strong currents wreaked havoc across the area, leaving 400 pilgrims and 105 Indian tourists also missing in the Nepal floods.#NepalFloods #Nepal #Rasuwa #FlashFlood #Floods pic.twitter.com/dwAX12Gj7l
El desastre golpeó con especial fuerza a Rasuwa y Nuwakot. Decenas de edificios, camiones y vehículos quedaron sepultados bajo el barro. Al menos 80 puentes fueron destruidos, unos 40 kilómetros de carreteras resultaron dañados y una central hidroeléctrica sufrió graves pérdidas. También se perdió contacto con decenas de trabajadores y empleados bancarios.
Entre los desaparecidos figuran 384 turistas, de los cuales 291 son extranjeros. No se reportaron ciudadanos argentinos. También permanecen sin contacto militares, policías y empleados de obras hidroeléctricas. En el lado chino, las autoridades informaron al menos tres muertos y 265 desaparecidos.
“Vi cómo las aguas se llevaban por delante ocho o nueve camiones, además de casas y personas”, relató Suman Chalise, profesor de 34 años. “Fui testigo de una devastación de tal magnitud que nunca había visto nada igual”, agregó.
Of all the videos of the Nepal flooding that I have seen so far, this one might be the worst.— Brick Suit (@Brick_Suit) August 26, 2026
These people had no chance.
🙏🙏🙏 pic.twitter.com/XIhUFNESDb
El presidente Ram Chandra Paudel pidió intensificar las tareas de rescate. El Ejecutivo movilizó helicópteros, dispuso atención médica gratuita, alojamiento y alimentos para los damnificados y ordenó restablecer caminos, servicios y comunicaciones. Los equipos de emergencia continúan buscando sobrevivientes y evaluando daños.
La tragedia vuelve a exponer la vulnerabilidad del Himalaya, donde el calentamiento acelerado favorece el derretimiento de glaciares y aumenta el riesgo de eventos extremos.
Con información de La Nación
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