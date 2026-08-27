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Radiografía de la docencia en Argentina: años de suplencias y una estabilidad difícil de alcanzar
Un informe revela que más de la mitad de los docentes más jóvenes trabaja como suplente.
La carrera docente en Argentina tiene un recorrido más largo y sinuoso de lo que la mayoría suele imaginar: después de formarse durante años, muchos maestros ingresan al aula como suplentes y deben esperar buena parte de su vida laboral para alcanzar la estabilidad. Entre los menores de 25 años, el 52% trabaja como suplente y, aun entre los 40 y 49 años, cuatro de cada diez todavía no lograron alcanzar una titularidad.
El dato surge del informe La trayectoria profesional docente en Argentina, elaborado por Cecilia Veleda, Federico del Carpio y María Sol Alzú, de Argentinos por la Educación. El estudio reconstruye el recorrido de los docentes de nivel primario desde su formación hasta las etapas de mayor antigüedad y analiza las normas que regulan el ingreso, la estabilidad, los ascensos y los salarios.
El ingreso al ejercicio profesional se produce alrededor de los 25 años y está fuertemente atravesado por las suplencias. Recién hacia los 30 años el 40% de los docentes ya alcanzó la titularidad, mientras que un 39% continúa como suplente. Entre los 40 y 49 años, la proporción de titulares asciende al 61%, pero el 39% restante todavía no tiene esa condición.
La progresión tampoco termina allí. Alrededor de los 50 años aparece el acceso a los cargos directivos, que representan el 10% del total, mientras que el 28% de los docentes frente a alumnos tiene 50 años o más. El informe advierte así sobre una carrera en la que la estabilidad y los ascensos se concentran en etapas relativamente tardías.
El estudio también muestra que no existe una única carrera docente en el país: cada una de las 24 jurisdicciones tiene su propia normativa, aunque todas comparten una matriz derivada del Estatuto Nacional de 1958. El ingreso, los traslados y los ascensos se organizan principalmente mediante sistemas de puntaje que ponderan, con diferencias según la provincia, la antigüedad, los títulos, la capacitación y otros antecedentes.
En el nivel primario, además, se trata de una profesión marcadamente feminizada: el 89,5% de los docentes de sexto grado son mujeres. El 95,6% realizó su formación inicial en institutos superiores de formación docente, mientras que el 97% realizó alguna capacitación durante los últimos tres años.
Fuente: El Día
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