El Tiempo
El viernes subirá levemente la temperatura y qué se anticipa para el finde largo
La mínima será de 5 grados y la máxima llegará a los 15 grados.
Bahía Blanca tendrá este viernes una jornada algo más templada, con viento del norte o noreste y una temperatura máxima cercana a los 15 °C, antes de un fin de semana largo marcado por la nubosidad, la humedad y cierta inestabilidad, de acuerdo con el meteorólogo de La Brújula 24, Leonardo De Benedictis.
El viernes comenzará con entre 5 y 6 °C en la ciudad y registros de 4 a 5 °C en sectores periféricos. El viento soplará del norte o noreste a velocidades de entre 25 y 30 km/h y permitirá que la máxima llegue a aproximadamente 15 °C.
Para el sábado se prevé una jornada nublada, húmeda y con cierta inestabilidad, con posibilidad de lloviznas o lluvias aisladas. El domingo aumentará levemente la probabilidad de precipitaciones dispersas.
Durante ambas jornadas, las temperaturas mínimas se ubicarán entre 6 y 7 °C, mientras que las máximas oscilarán entre 15 y 16 °C.
El lunes aparece como el día con mejores condiciones del fin de semana largo. Aunque persistirá la nubosidad, disminuirá la inestabilidad y la temperatura se mantendrá entre los 14 y 15 °C.
En Monte Hermoso y otras localidades de la región se esperan condiciones similares. En la zona serrana, en cambio, el viernes podría comenzar con temperaturas de entre 1 y 2 °C, mientras que en el resto de la región las mínimas se ubicarán alrededor de los 5 °C.
El viernes subirá levemente la temperatura y qué se anticipa para el finde largo
Después de 10 años Instagram cambia su logo: nueva tipografía llega a la marca más famosa de videos de Meta
Pidió un viaje en moto por una aplicación y asaltó al conductor: quedó detenido
La Libertad Avanza y PRO crean una mesa de trabajo que se reunirá cada 15 días
"Amores inesperados": Martín Bossi encabeza una nueva serie en Disney+
Más Leídas
-
Noticias B13 horas ago
Borracho chocó contra los tambores de señalización en Vieytes y Sesquicentenario
-
Noticias B15 horas ago
Patagones: amenazó con un arma a trabajadores del PAMI por la demora de un trámite
-
Noticias A10 horas ago
Tragedia en la Ruta 51: murió una mujer tras un choque entre auto y camión
-
Espectáculos15 horas ago
Abel Pintos abrirá el Festival y Mundial de Tango Buenos Aires 2026
-
El Tiempo15 horas ago
Otro día bien de invierno: fresco e inestable, aunque sin posibilidades de lluvias
-
Noticias B16 horas ago
El Indec publica la inflación de julio: consultoras esperan un dato cercano al 2%
-
Deportes24 horas ago
Olimpo ganó el clásico ante Villa Mitre y festejó en el Carminatti
-
Noticias B22 horas ago
Kicillof, Máximo Kirchner y Massa encabezaron una cumbre con las PASO como tema central