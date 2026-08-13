El viernes subirá levemente la temperatura y qué se anticipa para el finde largo

Bahía Blanca tendrá este viernes una jornada algo más templada, con viento del norte o noreste y una temperatura máxima cercana a los 15 °C, antes de un fin de semana largo marcado por la nubosidad, la humedad y cierta inestabilidad, de acuerdo con el meteorólogo de La Brújula 24, Leonardo De Benedictis.

El viernes comenzará con entre 5 y 6 °C en la ciudad y registros de 4 a 5 °C en sectores periféricos. El viento soplará del norte o noreste a velocidades de entre 25 y 30 km/h y permitirá que la máxima llegue a aproximadamente 15 °C.

Para el sábado se prevé una jornada nublada, húmeda y con cierta inestabilidad, con posibilidad de lloviznas o lluvias aisladas. El domingo aumentará levemente la probabilidad de precipitaciones dispersas.

Durante ambas jornadas, las temperaturas mínimas se ubicarán entre 6 y 7 °C, mientras que las máximas oscilarán entre 15 y 16 °C.

El lunes aparece como el día con mejores condiciones del fin de semana largo. Aunque persistirá la nubosidad, disminuirá la inestabilidad y la temperatura se mantendrá entre los 14 y 15 °C.

En Monte Hermoso y otras localidades de la región se esperan condiciones similares. En la zona serrana, en cambio, el viernes podría comenzar con temperaturas de entre 1 y 2 °C, mientras que en el resto de la región las mínimas se ubicarán alrededor de los 5 °C.