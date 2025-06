Cómo será la asistencia de la Unesco para Bahía

Tal como informó La Brújula 24, en un hecho sin precedentes en las últimas dos décadas en Latinoamérica, un equipo de la Unesco arribó a la ciudad con el objetivo de evaluar los daños provocados por la trágica inundación del pasado 7 de marzo. Natalia Martirena, directora del Instituto Cultural municipal, conversó con el equipo del programa "Nunca es tarde", sobre la importancia de esta visita, destacando que se trata de una misión mixta que involucra tanto lo cultural como lo científico, lo patrimonial y lo comunitario. “Es un hecho a nivel internacional que merece ser comprendido y documentado con profundidad”, contó la funcionaria, al tiempo que aseguró que la experiencia podría influir en las políticas culturales de cara al futuro.

La comitiva, compuesta por especialistas de Uruguay, Italia y Panamá, llegó encabezada por el director regional de la Unesco, Ernesto Fernández Polcuch, y se dividió en grupos para recorrer diferentes instituciones afectadas, como museos, bibliotecas, escuelas y Universidad Nacional del Sur. En cada sitio, los expertos llevan a cabo un relevamiento que contempla desde estado edilicio hasta el impacto humano y social. “No se trata solo de visibilidad internacional, sino también de una posibilidad concreta de nutrirnos de metodologías, de experiencias previas y de redes de ayuda como la de Ciudades Creativas”, explicó Martirena.

Respecto al vínculo con el organismo internacional, Martirena dijo que se trató de un trabajo articulado desde el primer momento por parte del gobierno municipal, bajo la coordinación del intendente Federico Susbielles. A través de contactos clave, como el de la directora de la Orquesta Escuela y otros referentes vinculados a la Unesco, se logró iniciar una comunicación constante con el equipo. “Fue un proceso riguroso, con envío de información detallada sobre las pérdidas patrimoniales, numéricas y simbólicas que sufrimos. Pero esto demuestra que las transformaciones se dan de manera colectiva y con compromiso”, agregó la funcionaria.

Por último, Martirena aclaró que aún no se puede hablar de ayudas económicas directas, ya que la misión se encuentra en la fase diagnóstica. Sin embargo, remarcó que lo que está en juego es mucho más amplio: pensar nuevas formas de proteger y resignificar el patrimonio cultural, desarrollar estrategias sostenibles y proyectar a Bahía Blanca como una ciudad que pueda no solo reconstruirse, sino también enseñar desde su experiencia. “La Unesco no viene solo a abrazarnos: viene a reconocernos como una comunidad con potencial y capacidad para dialogar de igual a igual con el mundo”, concluyó.