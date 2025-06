Cristina confirmó que será candidata a legisladora provincial

La expresidenta Cristina Kirchner confirmó este lunes que será candidata a diputada en la legislatura bonaerense del próximo 7 de septiembre.

"Voy a ser candidata, ya lo había dicho en varias reuniones. No es un problema de la Legislatura bonaerense, es de sentido común. Si nos va mal en septiembre, esto puede variar en todo el país", dijo la ex jefa de Estado en una entrevista en CN5.

La titular del PJ justificó su decisión en clave nacional: "¿Cómo va a irradiar al resto del país? Por eso hablamos de la inconveniencia del desdoblamiento. Es una provincia muy grande, 17 millones de personas que van a tener que ir a votar dos veces este año".

"Si dependiera de mí, si hubiera tomado una decisión basada en presupuestos fácticos que después no se dieron, yo revisaría mi decisión. Los hombres tienen otra forma de decidir. El hombre siempre tiene una cosa de que si no hace lo que él dice se pierde, yo nunca tuve ese problema, si me tengo que retractar porque desaparecieron los presupuestos fácticos, lo hago", señaló sobre el desdoblamiento de las elecciones en la provincia.

Sobre el hecho de que participará por un cargo legislativo provincial, dijo que la idea es de "aportar de que el proyecto colectivo vaya para adelante". Su postulación será en la Tercera Sección Electoral de la provincia.

Por otro lado, la exmandataria dijo que "es necesario reformar la Constitución para que haya elecciones cada cuatro años. Cada cuatro años se elige completo todo, es lo que hay que hacer a nivel nacional urgente. Pero creo en las PASO como un proceso para evitar la fragmentación de los partidos políticos. Permitía en una contienda interna saldar, participar”.

Fuente: Infobae