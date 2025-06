Crimen de Romero Miranda: "Creemos que hay más personas involucradas"

El pasado viernes, Fabián Guillermo Rossi y Juan Manuel Mejuto fueron declarados culpables por el crimen de Juan Ramón Romero Miranda, conocido como “El Mendocino”. Tal como informó La Brújula 24, un jurado popular consideró por unanimidad que se trató de un homicidio criminis causa, es decir, cometido con el objetivo de encubrir, facilitar u obtener impunidad en otro delito. Aunque ambos fueron hallados culpables, a Mejuto se le adjudicó una participación secundaria.

El hecho ocurrió el 6 de septiembre de 2021 en una vivienda ubicada en calle Hueque 90, en el Barrio Patagonia. La autopsia realizada sobre el cuerpo de la víctima reveló que fue fusilado: presentaba una herida de arma de fuego en la región cervical, con orificio de entrada pero sin salida. Además, durante el juicio se comprobó que también fue atacado con un arma blanca de gran tamaño, con una herida de 14 centímetros de longitud que fracturó huesos del cráneo.

El fiscal Jorge Viego explicó en el programa radial Bahía Hoy que “a Rossi lo tomaron como autor y a Mejuto también, pero con una participación secundaria, lo cual implica una pena reducida”. En los casos de prisión perpetua, detalló, ese encuadre implica una condena de entre 10 y 15 años de prisión. “Desde un inicio planteamos que el homicidio se cometió para facilitar el comercio de estupefacientes, y si bien hubo disputas jurisdiccionales con la Justicia Federal, finalmente hicimos el juicio nosotros y el jurado nos dio la razón”, agregó.

Viego remarcó que el caso fue complejo por su vinculación directa con el narcotráfico. Aunque Mejuto había brindado información que derivó en allanamientos en otra causa federal, en este proceso se abordó exclusivamente el homicidio. “Hay otra causa paralela en la Justicia Federal. Él declaró allí, pero lo que se trató en este juicio fue el asesinato de Miranda”, sostuvo el fiscal. Y subrayó: “El médico forense determinó que las lesiones se produjeron de manera simultánea, lo que indica que al menos dos personas participaron activamente en el ataque”.

Durante el juicio, también se discutió la posibilidad de la participación de un tercer implicado, algo sugerido por la defensa. Sin embargo, Viego aclaró que si bien existió un tercer vehículo en la escena donde abandonaron el cuerpo, no provino del lugar del crimen. “Todo indica que fue un vehículo que fue a marcar el lugar, una obra en construcción. Intentamos determinar a quién pertenecía, y uno de los propios imputados confirmó que era de quien sospechábamos. Sin embargo, Mejuto reconoció que solo estaban él y Rossi al momento de ultimar a Miranda”, explicó.

Finalmente, el fiscal no descartó la posible existencia de autores intelectuales detrás del asesinato, aunque reconoció que, por el momento, no hay pruebas suficientes para formular nuevas imputaciones. “Coincidimos en que hay más personas involucradas, aunque no de la manera que lo planteó la defensa”, concluyó.