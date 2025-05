Mentiras digitales: el desafío de reconocer la verdad en tiempos de IA

Por Juan Tucat, redacción de La Brújula 24 (@JuanTucat)

En la era digital, la inteligencia artificial (IA) y las noticias falsas (fake news) se han convertido en una combinación peligrosa que puede generar graves consecuencias para la sociedad. A medida que la IA se vuelve más sofisticada, también sube su capacidad para crear y difundir información falsa de manera más convincente.

Días atrás, en el contexto de una ruidosa campaña electoral en la ciudad de Buenos Aires, el expresidente Mauricio Macri estuvo involucrado -involuntariamente- en un claro ejemplo de lo señalado. De hecho, acusó al asesor presidencial Santiago Caputo de haber viralizado videos falsos generados sistemas informáticos, en los que decía que Silvia Lospennato retiraba su candidatura y pedía votar por Manuel Adorni. Un verdadero escándalo.

Lo único cierto es que el futuro ya llegó. Hoy la IA puede ser usada para crear noticias falsas, imágenes y videos que parecen reales, llevando a la confusión y desinformación. También pueden ser usadas para influir en las decisiones políticas y sociales. Y perjudican la reputación de personas y organizaciones, si se usa maliciosamente, claro.

Por ello, es importante verificar la información antes de compartirla o creerla. Hay que ser muy críticos con la información que se consume y no aceptar lo que aparece en línea. La educación es clave para entender los riesgos de la IA y las fake news y para poder desarrollar habilidades críticas.

Al respecto, el equipo del programa "Nunca es tarde", que se emite por La Brújula 24, habló con el reconocido periodista y analista argentino, Alberto Amato, quien analizó el fenómeno. En la nota, el profesional advirtió sobre los efectos cada vez más visibles de la desinformación en la sociedad, impulsada por la circulación de noticias falsas y por el avance desregulado de la inteligencia artificial. “Una de las armas elementales de las fake news es que la gente quiere creer en ellas. Si no, las falsas noticias no existirían”, afirmó, subrayando que el problema ya no es solo tecnológico, sino profundamente cultural.

Con 52 años de trayectoria en los medios, Amato analizó el deterioro en la confianza de la ciudadanía hacia el periodismo, que en décadas pasadas era considerado una fuente confiable de información. “La gente confiaba en que los medios, sobre todo los escritos, decían la verdad. Hoy esa certeza no existe”, remarcó, y responsabilizó a los poderes públicos por haber socavado sistemáticamente la credibilidad de los medios a lo largo de los años.

“La IA no reemplazará al ser humano"

El periodista también alertó sobre la apatía social frente a los contenidos falsos, y lo vinculó con una pérdida más amplia de compromiso cívico. Como ejemplo, mencionó que solo el 50% del electorado participó en las últimas elecciones en la Ciudad de Buenos Aires, una cifra que consideró preocupante. “Nosotros tenemos una generación que peleó duramente por volver a votar. Que haya ido la mitad del electorado es un daño cultural importante”, sostuvo.

Sobre la inteligencia artificial, Amato aclaró que no le teme a estas tecnologías, sino al uso que pueda hacerse sin regulación. “La inteligencia artificial me soluciona muchos problemas, como desgrabar reportajes en minutos”, valoró, aunque remarcó que “no hay máquina que tenga conciencia de sí misma, ni que pueda recordar y reconocer emociones”. Por eso, se mostró crítico ante la idea de que la IA pueda reemplazar al periodista: “Eso que hacemos los que leímos a Borges y podemos unir un comentario político con un poema, no lo hace ninguna máquina todavía”.

Finalmente, señaló que, aunque muchas redacciones ya usan inteligencia artificial para producir textos, el resultado dista de ser de calidad. “Son todos iguales, un bodrio”, opinó, y mencionó que algunos periodistas incluso detectan patrones lingüísticos que delatan su origen artificial. Para Amato, el futuro del periodismo no está en competir con las máquinas, sino en usar estas herramientas con criterio y formación: “La IA no va a reemplazar al ser humano. Pero el ser humano que la maneje sí va a reemplazar al que no la sepa usar”.

La nota completa a Alberto Amato en el aire de "Nunca es tarde", por La Brújula 24:

Buscan regular la IA en campañas políticas

El viernes pasado, el diputado radical Julio Cobos presentó un proyecto de ley destinado a regular los contenidos generados con inteligencia artificial en redes sociales durante los procesos electorales. La iniciativa, respaldada por legisladores de diversas fuerzas políticas, apunta a prevenir la difusión de información falsa que pueda influir en la opinión pública y alterar el curso de las elecciones.

El proyecto surge tras la circulación de un video falso atribuido al expresidente Mauricio Macri, en el que, como se explicó, supuestamente anunciaba el retiro de la candidatura de Silvia Lospennato, primera candidata del PRO en las elecciones porteñas.

La propuesta legislativa contempla la prohibición de publicaciones realizadas con IA que puedan inducir a un error al electorado. Además, establece plazos específicos para que las plataformas digitales eliminen este tipo de contenidos una vez detectados. El objetivo es garantizar la transparencia y veracidad de información durante las campañas electorales, protegiendo así el derecho de los ciudadanos a emitir un voto informado.

Entre los diputados que apoyan la iniciativa se encuentran Margarita Stolbizer (Encuentro Federal), Danya Tavela (Democracia para Siempre), Marcela Coli, Marcela Antola, Carla Carrizo y Melina Giorgi (UCR), Atilio Benedetti (Unidos), Mario Barletta (Unión por la Patria), Adolfo Bermejo, Liliana Paponet y Martín Aveiro. También respaldan el proyecto Marcela Pagano (La Libertad Avanza), Lourdes Arrieta (ex LLA) y Marcela Campagnoli (Coalición Cívica).