Macri acusó a Santiago Caputo de viralizar un video falso contra el PRO

El jefe del PRO, Mauricio Macri, acusó al asesor presidencial Santiago Caputo de haber viralizado videos falsos generados con Inteligencia Artificial (IA), en los que se aseguraba que Silvia Lospennato retiraba su candidatura y pedía votar por Manuel Adorni. La denuncia profundizó la tensión entre el PRO y los libertarios.

Durante una conferencia de prensa en el desayuno del PRO, realizado en el Café Tortoni, Macri calificó el material difundido por cuentas afines al oficialismo como "una cosa de loquitos" y redobló sus críticas contra el principal estratega digital del presidente Javier Milei. "No me vengan con que son tuiteros sueltos. El hombre más poderoso, según el Presidente, de su gobierno, Santiago Caputo, tuitea estos videos truchos de IA", lanzó.

El expresidente fue más allá y sostuvo: "Lo que vivimos ayer es una locura, rompe las reglas de juego, fue un intento de fraude. Tener un rumbo económico correcto es fundamental, pero no alcanza si no fortalecemos las instituciones. Esto no les va a funcionar. Hay indecisos que esperan una alternativa para no volver al kirchnerismo. Es una cosa de loquitos, y necesitamos gente equilibrada que use este esfuerzo para salir adelante".

Macri también remarcó: "Nunca tuvimos que hablar de esto una mañana de elección. La campaña fue muy violenta. El cierre que hizo Milei fue muy agresivo. Los próximos días serán de reflexión sobre qué hacer a futuro. Hago responsable a los que tuitearon con la vocación de dañar. Fue un disparate jamás visto".

En esa misma línea, el líder del PRO responsabilizó directamente "a quienes han tuiteado con la clara intención de dañar la decisión de la gente, difundiendo una imagen que indicaba que nosotros nos retirábamos de la elección".

Por su parte, la candidata a legisladora Silvia Lospennato denunció un "intento de fraude digital" por parte de La Libertad Avanza. "Es muy triste la utilización de la violencia; no vale todo en una campaña electoral”, advirtió. También confirmó que se realizó una denuncia ante la Justicia electoral y penal. "Ya hubo una resolución del Tribunal Superior para que se dieran de baja todos esos videos falsos, que fueron difundidos por las principales cuentas de La Libertad Avanza", explicó.

Con información de TN