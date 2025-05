Se juega la séptima fecha de Segunda del básquet local

Este viernes se disputará la séptima fecha del Torneo de Segunda División del básquet local.

La jornada tendrá como partido destacado el duelo entre El Nacional y Sportivo, que se jugará a las 21 horas, mismo horario en que comenzarán los demás encuentros: Independiente vs. Pellegrini, Whitense vs. Barrio Hospital, La Falda vs. Comercial, Espora vs. Argentino, Los Andes vs. Ateneo, Velocidad y Resistencia vs. Barracas, y Bahía Basket vs. Altense.

Barrio Hospital e Independiente son los únicos puntero e invictos con 6-0.

La fecha promete emociones fuertes en un certamen que gana en intensidad jornada tras jornada.