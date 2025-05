Boca prepara la escoba: los jugadores que vencen contrato en diciembre

Luego de la caída en los cuartos de final del Torneo Apertura a manos de Independiente, y en el marco de un flojísimo primer semestre, en Boca comenzó a hablarse de la limpieza del plantel, que ya acusó recibo de la bronca de los hinchas a través del "jugadores, la c… de su madre" que se escuchó en La Bombonera contra Lanús. En este sentido, hay siete que vencen contrato en diciembre y tendrán que resolver su futuro post Mundial de Clubes.

Puertas adentro del predio de Ezeiza comentan que la escoba pasará por el plantel entre junio y diciembre de este año, aunque todo indica que las negociaciones empezarán una vez que finalice el certamen que se jugará a mediados del 2025 en Estados Unidos. ¿A quiénes se les termina el vínculo?

Sergio Romero

Javier García

Marcos Rojo

Frank Fabra

Cristian Lema

Esteban Rolón

Ignacio Miramón (fin de su préstamo desde Lille)

Si bien es un poco prematuro dar precisiones porque el Consejo de Fútbol generalmente entabla las conversaciones en la segunda parte de la temporada, todo indica que la mayoría de ellos no continuaría ante la falta de rodaje que tuvieron. Hay que aclarar que todavía no hay nombres puntuales, pero las situaciones son elocuentes.

El caso que mayor revisión amerita es el de Marcos Rojo, uno de los referentes del plantel, pero con una relación quebrada con los hinchas, que últimamente lo silbaron cuando lo mencionó la voz del estadio. En su entorno piensan que este podría ser el año final de su ciclo, mientras que en la dirigencia comandada por Juan Román Riquelme no gustó para nada su faltazo al entrenamiento del sábado pasado -solo mediante aviso, sin presentarse ni siquiera en el predio- por un supuesto cuadro febril.

De hecho, horas después se confirmó que su suplencia en el clásico contra Independiente se debió a un castigo que impuso el interino Mariano Herrón por el gesto de indisciplina que tuvo el defensor de 35 años, que acumulaba una de sus rachas más largas de partidos seguidos jugados, al no ser acechado por lesiones musculares u óseas.

El resto perdió terreno hace rato. Ambos arqueros, por edad o por problemas físicos, no formaron parte de la consideración de Fernando Gago, el último entrenador, y es difícil que se ganen un lugar con el próximo, sobre todo porque ahora están Agustín Marchesín, el titular, y Leandro Brey, de gran proyección.

Por ejemplo, Chiquito no juega desde el 0-0 ante Huracán del 23 de noviembre del 2024. En enero se sometió a una cirugía en su rodilla derecha y todavía no regresó. Un dato no menor es que quemó puentes con la hinchada el día que se le fue al humo a un plateísta que lo insultaba tras perder el Superclásico a manos de River.

Otro jugador que genera el fastidio de La Bombonera es Frank Fabra, siempre silbado desde que se hizo expulsar en la final de la Libertadores 2023 frente a Fluminense por pegarle un cachetazo a Nino. Su último partido fue la derrota por 2-0 ante Racing en febrero. Llegó en 2016 al club y cada vez hay más aroma a ese fin de ciclo que piden los hinchas.

En el ojo de la crítica de los xeneizes también están Lucas Janson, Agustín Martegani y Kevin Zenón. A pesar de que les queda contrato por delante, escucharían eventuales ofertas que lleguen por ellos en los próximos meses.

Después, Miramón -101'- y Rolón -sin minutos- tampoco gozaron de demasiadas oportunidades y corren atrás del resto de los competidores en el mediocampo. Lo mismo para Cristian Lema, que padeció varias lesiones y, aunque volvió a ser convocado, aún no pisó el césped con la Primera División. Todos están bajo la lupa del Consejo, que definirá cada caso a partir de junio.

Fuente: TyC Sports