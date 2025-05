Subsidio nacional: "Ya se pagó a casi el 70% de los que lo habían solicitado"

El director de Apoyo Federal a Emergencias dependiente del ministerio de Seguridad de la Nación, Santiago Hardie, actualizó en LA BRÚJULA 24 el estado en el que se encuentra el pato del subsidio a los bahienses que sufrieron pérdidas por el ingreso de agua en los domicilios, el 7 de marzo último, en ocasión del temporal de lluvia que afectó a la ciudad.

"Pudimos avanzar no con toda la rapidez que deseábamos, pero ya tenemos casi el 70% de los inscriptos pagados, más de 28 mil bahienses, y estamos con la etapa de revisión que nos está llevando bastante tiempo. Vamos de manera un poco más lenta, pero mirando ese remanente más complejo. El trabajo es bastante arduo, tuvimos que hacer cruces con el Renaper porque la boleta que adjuntaba no era lo que declaran", explicó Hardie, en su charla con el periodista Germán Sasso.

Y añadió que "sabemos de la ansiedad de la gente, pero estamos viendo que todos cumplan con los requisitos antes de otorgarlo, es así que ponemos esfuerzo y dedicación. No nos gusta hablar de plazos, se analiza caso por caso, los que ya están aprobados van a ir cobrando en los próximos días. Estamos tratando de buscar nosotros mismos esos requisitos que faltan de manera puntual para avanzar de manera veloz".

"Los 2 o 3 millones de pesos se determinaron a partir de la caída de agua que hubo en cada uno de los polígonos e imágenes, sumado a los datos que nos acercó el municipio. Sabemos que es muy complejo porque el corte de una cuadra a otra puede perjudicar más a uno que a otro, pero el corte se hizo bajo una apoyatura técnica. Esperamos que en el plazo de los próximos diez días tener todo terminado, en el medio surgen otros inconvenientes, estamos trabajando con los intendentes del noroeste de la provincia quienes requieren asistencia", expresó en otro tramo del ida y vuelta radial.

Asimismo, admitió que "no es un justificativo, pero los recursos humanos no son infinitos, comprendo que cada caso es relevante, pero cuando se lo pone en dimensión, sabemos que 7 de cada 10 ya cobró. A los bahienses les quiero decir que estamos trabajando denodadamente, el objetivo era que la ayuda sea directa, tal como pidió el Presidente y la ministra Bullrich y que esa gente cuente con ese dinero para que lo use como quiera".

"Son tres etapas, la primera para los que se anotaron por la web y que coincidan los datos, la segunda es la evaluación de personas con registros duplicados o inconsistencia en los datos y por último los que se inscribieron por el 0800. Estamos en el final del segundo tramo pero a los que se inscribieron de forma telefónica les debo decir que lamentablemente no tienen la posibilidad de hacer el seguimiento de cómo viene su trámite. Igualmente, les digo que tienen que estar tranquilos porque los que cumplen los requisitos, van a cobrar", concluyó el funcionario nacional.

Para corroborar en qué estado se encuentra la solicitud, los bahienses pueden ingresar a: https://estadosur.argentina.gob.ar/