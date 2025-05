Subsidio provincial: "Fijamos un plazo para que se corrijan solicitudes mal cargadas"

Nicolás Todesca, Subsecretario de Coordinación Económica y Estadística bonaerense, conversó esta mañana con LA BRÚJULA 24 y reveló en qué instancia se encuentra el pago del subsidio provincial para aquellas familias bahienses que se vieron afectadas por el ingreso de agua en la inundación del 7 de marzo.

"Tenemos cerca de 25 mil subsidios pagados, la mayoría de las personas que hicieron la solicitud ya han cobrado. Desde el viernes se encuentra subida a la página Web la posibilidad de hacer un descargo para un universo de solicitantes que creemos que deberían ser elegibles pero que tienen observaciones por subsanar. Son personas con un potencial rechazo al subsidio a la que le brindamos la posibilidad para que ese hogar merezca el dinero, pero algún dato está mal cargado", comentó Todesca, en su charla con el periodista Germán Sasso.

Y apuntó que "estamos hablando de unas casi 5 mil personas que han tenido errores o que deben brindar una explicación a la información subida a la Web. Hay más de un hogar ingresado en una misma solicitud o aquellos que están en zonas en donde ingresó el agua y no afirmaron que haya sido así. En una misma dirección hay distintos hogares, donde entendemos que hay una casa adelante y otra atrás, gente que vive en pensiones o bien en hoteles. Lo que estamos haciendo es dar la oportunidad de corregir la información. Hay gente que hasta ha cargado mal su DNI por un error de tipeo".

"Para el descargo hay tiempo hasta el 1º de junio para revisar las solicitudes y evaluar si el pago corresponde. Hoy tenemos tres universos, el aprobado y pagado, el que está en duda y el rechazado. En este último caso, en su gran mayoría, supera el umbral de seis salarios mínimos, vital y móvil, dato que surgió a partir del entrecruzamiento de datos. Nosotros, a diferencia de Nación, establecimos un tope de ingreso entre los habitantes del hogar para recibir el subsidio", refirió, en otro tramo de la nota radial.

No obstante, expuso que "dentro de los observados hay casi 300 personas que detectamos que su nivel de ingreso no alcanza el límite establecido, pero al momento de hacer la carga del formulario, declararon un número mayor, quizás por la cantidad de dígitos. Esta gente puede hacer el descargo porque inclusive tenemos la certeza que han tipeado un cero de más en el formulario. Por más que nosotros sepamos que hubo un error, hay una declaración jurada por medio, por eso ofrecemos esta instancia de descargo. Hay un universo significativo en el que el domicilio declarado no coincide con el del DNI y no adjuntó ninguna constancia que certifique que vive en Bahía Blanca. Allí también hay otra instancia de constatación".

"Cuando la persona carga el número de solicitud, figura que hay una observación y el motivo de la misma. Puede estar asociado a la carga de los números de DNI, establecer bien la composición del hogar, domicilios duplicados para saber si hay más de una vivienda en la misma dirección, entre los aspectos mencionados anteriormente. Estamos teniendo muchas cargas de gente que ingresa al sistema y vio que podía hacer el descargo. Cuando el mismo se realiza exitosamente, respondiendo las observaciones, el estado del subsidio cambiará a 'solicitud observada en revisión' y luego puede pasar a aceptada o no según el chequeo que hagamos", afirmó Todesca.

Por último, el funcionario bonaerense reiteró que "nuestro objetivo es que el subsidio llegue a las personas que lo necesitan y se otorgue de forma correcta. El dato de subsidios que ya se rechazaron definitivamente son por entrecruzamientos que notamos que no cumplía con los criterios, más allá de que puede haber algún caso puntual en el que se requiera alguna clase de asistencia a través del municipio para revisar su situación específica".

Cabe recordar que la página Web para chequear en qué estado se encuentra la solicitud del subsidio es https://subsidioprovincia.bahia.gob.ar/