Fórmula 1: Colapinto mostró en el simulador cómo es una vuelta en Mónaco

La vuelta de Franco Colapinto a la Fórmula 1 abrió definitivamente a Alpine la posibilidad de mostrar las acciones del piloto argentino en la escudería. Si mientras era piloto de reserva, el equipo evitaba la exposición por las presiones sobre Jack Doohan, desde que lo confirmaron en la butaca del monoplaza del equipo francés, todas las luces se depositaron sobre el argentino. Tanto, que la cuenta oficial de Alpine en la red social X subió un video de Colapinto a bordo del simulador, explicando cómo será la experiencia en el Gran Premio de Mónaco.

En la publicación, Colapinto se encarga de dar detalle de un trazado callejero emblemático para la Fórmula 1. Este prueba, que se desarrollará el fin de semana próximo, será la segunda carrera del argentino desde su regreso al Gran Circo, tras el estreno con el A525 de Alpine, en el Gran Premio de Imola, donde finalizó 16°.

Hop on board with @FranColapinto in this week’s @Eni race preview for a lap around the iconic Circuit de Monaco 🇲🇨@AlpineSimRacing @trak_racer @cybertek_fr pic.twitter.com/65lkvM2XIO