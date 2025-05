Van a apelar el arresto domiciliario del masajista Sebeca

La situación procesal en torno al masajista abusador Pablo Sebeca suma un nuevo capítulo. Ahora se confirmó que la Fiscalía apelará la decisión de que cumpla condena en su domicilio.

Tal como informó La Brújula 24, Pablo Sebeca fue condenado a 22 años de prisión por haber abusado sexualmente de seis de sus clientas, pero no cumplirá su pena en un establecimiento carcelario. La jueza Daniela Castaño, integrante del Tribunal en lo Criminal N.º 3, rechazó el pedido del fiscal Marcelo Romero Jardín para que el acusado deje el arresto domiciliario y sea trasladado a una cárcel. El fallo argumenta que no se modificaron las condiciones médicas por las cuales Sebeca fue beneficiado con dicha alternativa de reclusión.

Cabe recordar que el masajista había sido hallado culpable por un jurado popular y condenado por múltiples hechos cometidos en su gabinete ubicado en calle Ecuador al 1500. Luego de ser denunciado, fue detenido por la DDI y alojado en un domicilio de Pueyrredón 30, quedando a disposición de la Fiscalía de Delitos Sexuales.

El fiscal Romero Jardín expresó su desacuerdo y adelantó que presentará una apelación para que Sebeca cumpla su condena en un penal. "Me parece que no es tan grave el cuadro de salud y vamos a tratar de que cumpla condena en un penal", sostuvo. Detalló además que durante el proceso, el acusado solicitó salidas médicas, pero que muchas de ellas no fueron concluyentes: “Salió dos veces a una clínica oftalmológica, no se hizo un análisis de sangre. Después empezó a pedir más salidas cuando la causa avanzaba. Ya se veía venir el juicio”.

Marcelo Romero Jardín habló con el móvil de La Brújula 24 (Foto Pablo Noir)

El fiscal también recordó que uno de los casos más graves fue el de una víctima de 12 años, y que en su análisis individual de las denuncias la pena solicitada ascendía a 48 años. “Tiene 64 o 65 años, aduce una afección cardíaca y un problema de visión. Hay muchos internos que reciben tratamientos en las unidades penales. Incluso tuvimos casos de detenidos con enfermedades terminales”, señaló. En ese sentido, agregó que debe analizarse si las afecciones son reales o parte de una estrategia de defensa.

Romero Jardín cuestionó además un episodio ocurrido el día de la audiencia de cesura, cuando Sebeca llamó a una ambulancia por una supuesta urgencia médica. “Lo fueron a atender y no era nada grave. Es entendible, están en juego 22 años de prisión. Pero acá lo que hay que evitar son las simulaciones y asegurar la igualdad ante la ley”, enfatizó.

Por último, el fiscal aclaró que está de acuerdo con el resto del fallo, ya que la jueza Castaño coincidió en todos los agravantes planteados por la acusación. “La rueda sigue. Ayer cuando salió la sentencia yo estaba ocupado, recién hoy pude leerla completa y comenzamos con el análisis”, concluyó Romero Jardín, quien ya trabaja en la apelación para revocar el arresto domiciliario del condenado.