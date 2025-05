Investigan si un baleado fue victima de una interna sindical

Hace un par de semanas se produjo un grave hecho de sangre en Washington al 4200 donde el segundo del sindicato de Sanidad, Manuel Enrique Ortega, de 60 años, fue baleado en una de sus piernas por un sujeto vestido de negro y con casco. Sin mediar palabras, le disparó afectando la arteria femoral.

El gremio, conducido por Hugo Modarelli en la ciudad, nuclea a los enfermeros, camilleros, choferes de ambulancias, el personal médico, a excepción de los profesionales. La víctima evitó vincular aquel hecho de inseguridad con la hipótesis de los investigadores que emparentan a Ortega con el histórico dirigente, al cual podría suceder.

Una semana antes, el hombre que resultó gravemente herido había participado de una asamblea caliente en la que mantuvo una fuerte discusión con varias personas, entre las que se encontraba un delegado del Hospital Español, a punto tal de que hubo que separar a los protagonistas de la trifulca para que no pase a mayores. Discutían acaloradamente por la venta de terrenos y en esa pelea se le advirtió que la cosa no iba a quedar así.

De esta forma, pierde fuerza la primera teoría que daba cuenta de que el ilícito tendría que ver con el intento de robo de una moto en el barrio Millamapu.

Otra interna gremial

Respecto de internas sindicales, Gustavo Mazzaferro, funcionario puntaltense brutalmente agredido en las últimas horas en la puerta de su casa, se recupera en la Clínica Matera y declaró por videollamada, dando detalles de lo sucedido, aunque todavía sin ahondar en precisiones más minuciosas.

La Fiscalía no tiene claro si Ariel Rodríguez quiso matar, amedrentar o advertir al Director de Zona Franca, que ostenta idéntico cargo en el Consorcio de Gestión de Puerto Rosales, además de ser Secretario General de Luz y Fuerza y la CGT. Entiende que si lo tenía reducido con una escopeta, pudo haberlo asesinado.

Gustavo Mazzaferro.

Más precisamente, la Justicia investiga si el disparo se produjo mientras le estaba pegando con la culata. En ese caso, lo que entraría en juego es la intención, al no saber a ciencia cierta si efectivamente quiso dispararle.

Los delitos que se le imputan siguen siendo graves: "lesiones, amenazas y portación y uso de arma de guerra", pero por ahora no está calificado como "intento de homicidio". Hay algo que no se termina de decodificar porque es la segunda vez que Rodríguez ataca a Mazzaferro, aunque esto no sería algo que jurídicamente tenga vital importancia, al menos por ahora.