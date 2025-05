Hospital Penna sin quirófano: "La gente tiene que saber que acá no podemos operar"

El doctor Ariel Bykaluk, jefe de Cirugía del Hospital Penna, explicó esta mañana en el programa “Bahía Hoy” de La Brújula 24 la delicada situación del área de quirófanos del hospital. Según sus palabras, actualmente “no hay quirófanos habilitados”, lo que limita la atención de emergencias.

En los últimos días, los profesionales del nosocomio difundieron comunicados reclamando un “lugar adecuado para atender”, la disponibilidad de equipamiento y el “respaldo logístico” necesario para operar con seguridad. Estas denuncias buscan visibilizar un problema que puede afectar la vida de los pacientes.

Bykaluk describió que recibieron “urgencias extrañas” que no pueden ser intervenidas en el Penna. A modo de ejemplo, mencionó a una persona con el “bazo roto” que llegó caminando: “Cuando no se puede esperar, no tenemos un ‘backup’ para trasladarlo ni dónde operarlo”, señaló el doctor.

En otro episodio, un paciente con lesión de cuello fue aceptado por Osecac gracias a convenios previos, pero “muchos otros no cuentan con ese respaldo”. “La gente debe saber que ‘aquí no tenemos quirófanos habilitados’”, advirtió Bykaluk.

Además, el jefe de Cirugía relató que los móviles del 107 llegan con pacientes sin saber que el Penna “no está operando”. “Así se pone en ‘riesgo la vida del paciente’”, afirmó el especialista, quien destacó que, aunque se están realizando gestiones, “los quirófanos siguen sin uso”.

Para cerrar, el Dr. Bykaluk insistió en la “urgencia de habilitar los quirófanos”. Sin una solución pronta, continuarán las derivaciones y la atención de emergencias seguirá condicionada por la falta de infraestructura adecuada.