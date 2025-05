"El quirófano del Penna volvería a estar operativo en dos meses"

El Director Ejecutivo del Hospital Penna, Jorge Moyano, analizó esta mañana en LA BRÚJULA 24 la situación que vive el nosocomio, a partir de los daños que sufrieron algunos sectores específicos que limitan su normal funcionamiento. Además, se expresó con relación a lo que minutos antes había expuesto el jefe de cirugía, Ariel Bikaluk, ante la imposibilidad de operar.

"Compartimos con Bikaluk lo que transmite, cada uno exterioriza sus preocupaciones con sus herramientas. Estuvimos reunidos con el servicio de cirugía, sabíamos que iban a expresarse en tal sentido y están en su derecho. Desde nuestro lugar tenemos que continuar dándole funcionamiento al esquema sanitario de la ciudad", destacó Moyano, en su charla con el periodista Germán Sasso.

No obstante, añadió que "ayer nos reunimos con distintos actores y discutimos lo que Bikaluk expresa. No hubo ninguna orden, me consta, en cuanto a la relajación de las prestaciones que brindamos en términos oficiales. Somos uno de los hospitales más importantes del sur de la provincia de Buenos Aires que está acostumbrado a recibir derivaciones. Hay que volver a ajustar los nudos de las redes. Con funcionarios de la Provincia viviendo casi en el hospital podíamos resolver que transmitía otra confianza en la población".

"Comparto con Bikaluk en el hecho de saber que afuera teníamos 30 profesionales y que llegaron como refuerzo y la aparatología; eran una gran garantía para nosotros, nos daba tranquilidad. Ocurre que el sistema de emergencia sanitaria era toda la Provincia puesta en Bahía Blanca. Hubo médicos que estuvieron casi dos meses en la ciudad. Nos falta aceitar el ritmo, pero estamos haciendo con gran destreza el hecho de tener nuestro centro derivador", aclaró, en otro tramo de la nota radial.

Posteriormente, Moyano admitió que "uno quisiera que los traslados sean más rápidos, pero como todo en el campo de la salud llevará tiempo. Seguimos trabajando en la misma complejidad que hace dos meses, hasta que podamos abrir las neonatología y los quirófanos. Hoy vino la empresa que trabaja en la reconstrucción del hospital y ya están colocando los pisos en ambos sectores. Pero el tema es que luego hay que llenar de equipamiento ambos sectores que tenían un gran nivel. Por un lado vamos ganando, pero por el otro seguimos igual".

"La semana pasada habilitamos la terapia intensiva, trasladando pacientes y contamos con más cantidad de camas. Se viene la temporada invernal de enfermedades respiratorias en la población infantil y ya estamos preparados para eso. Esa complejidad que recuperamos, nada tiene que ver con lo quirúrgico, en esto estamos igual que el día del temporal. Lo que pasó con los casos que llevaron la semana pasada y que resolvieron los compañeros de cirugía operando en una cama de terapia intensiva se pudo hacer porque el nosocomio estaba limpio", recalcó el Director Ejecutivo del Penna.

Posteriormente, advirtió que "la demanda de la población es compleja de administrar y frenar. Mi tarea en todo este tiempo es incluso entender las demandas de la población, más allá de las cuestiones internas que vienen en segundo término. Respecto de los partos, veníamos trabajando con el Hospital Italiano, Osecac y algunos en el Español. Ahora pudimos poner desde ayer un lugar operativo para aquellas madres que tienen un parto sin complicaciones. El resto del sistema de salud atendió 200 partos que en condiciones normales hubieran sido asistidos en el Penna".

"Tenemos una red que se armó para la contingencia que cumple su ciclo, hay hospitales que nunca hicieron partos y tuvieron que realizarlos, como es el caso de los de la región. Hay que entender las exigencias de trabajo de la gente, con un nivel de ética, profesionalismo y alta calidad, pero a la vez hay que atender la necesidad de una demanda sanitaria de gente que requiere de nosotros como efectores de salud. Sabíamos que esto iba a ser así luego de la inundación. En el último mes, el shockroom que había llegado no se usó, solo se utilizó en el primer mes, era una tranquilidad para nosotros. Tenemos 10 ambulancias nuevas que nos hizo llegar el gobierno provincial", señaló.

En tal sentido, reconoció que "empiezan a aparecer tensiones de sobrecarga del sistema que hace que a mi como hospital me llegue una situación que no puedo resolver. Sabemos que hay imponderables, la semana pasada llegó una persona caminando con un dolor abdominal por la rotura del bazo y se la operó con lo que se podía. Luego está lo programado que en ese caso es diferente. La red está en tensión y no sé cuánto puede soportar si no barajamos y dar de nuevo".

"Con respecto a las relaciones con otros hospitales, cada director puede tomar una decisión distinta, respecto del vínculo con el Municipal, jamás traté que el problema sea el vínculo entre un nosocomio y otro. A veces uno pretende otra cosa del otro y viceversa. A los hospitales privados no les puedo pedir nada porque su situación es diferente. Es algo histórico y en estos momentos se ve la realidad sanitaria. Cuando un actor tan importante como es el Hospital Penna desaparece de la vida diaria de la ciudad, se nota", agregó.

Sobre el epílogo, Moyano lanzó: "Históricamente hemos recibido las críticas, asumimos el rol que nos toca. Han sido innumerables las colaboraciones entre todos los hospitales, sean públicos o privados, con discusiones o acuerdos rápidos. Tengo una enorme gratitud, hemos estado a la altura de lo que fue lo que se vivió en la ciudad, más allá de que se pueda pensar distinto. El ida y vuelta sanitario va a estar siempre, pero se ha realizado un trabajo muy importante. Hasta el Hospital Naval ha colaborado con nosotros con algún estudio específico y el lavadero y el Militar fue centro de evacuados".

"El Hospital Municipal de Suárez tenía una neo de lujo, sin gente internada, por eso se provincializó ese servicio y se convirtió en un apéndice de nuestra red. Ahora vamos a ir por una segunda instancia que es provincializar la maternidad. Los bebés que estaban naciendo en el Penna y requieren cierta complejidad nacen en Tres Arroyos, Mar del Plata, Necochea y en lugares con menos complejidad como Stroeder, Carmen de Patagones y Viedma. La recuperación de nuestro quirófano demandará un mes de reparación y otro más para montar el equipamiento", cerró.