Stefi Roitman despeja rumores de crisis con Ricky Montaner

Guerra final entre Yanina Latorre y Cinthia Fernández

Lo que prometía ser una celebración distendida terminó en escándalo. El primer aniversario del stream de Bondi contó con la participación de varias figuras del espectáculo, entre ellas “angelitas” y “ex angelitas”, convocadas por Ángel de Brito para la ocasión. Así, se sumaron al staff Dalma Maradona, Juli Argenta y Carla Conte (de vacaciones en Brasil) las mediáticas Marixa Balli, Cinthia Fernández y Yanina Latorre. Sin embargo, el evento se vio opacado por un fuerte cruce entre Fernández y Latorre, una disputa que viene de larga data y se reavivó en vivo.

Cinthia, quien dejó el programa LAM por razones personales, se refirió durante la transmisión a viejos roces con Yanina. En particular, apuntó contra ella por supuestamente pagar los estudios de su hija con canje, dejando entrever una crítica hacia el estilo de vida de su ex compañera. Esta afirmación no tardó en generar una reacción furiosa por parte de Latorre, quien ingresó al estudio una vez que Fernández ya se había retirado, y luego la fulminó desde su programa en El Observador.

“La gente me pide que atienda a Cinthia Fernández, pero no amerita. Ella es muy ‘fondo de olla’”, disparó Latorre sin filtros. “Está peleando por un canje con la ex mujer del marido violento. Yo soy conductora, estoy a otro nivel. Es una pobre chica que no entiende nada”, agregó. La panelista también señaló que la crítica de Cinthia había alcanzado a su familia: “Se metió con mi hija”, dijo con evidente indignación, dejando en claro que eso había sido el punto de quiebre.

El intercambio dejó expuestas viejas rencillas no resueltas entre ambas figuras, que ya habían tenido enfrentamientos mediáticos anteriores. Aunque no compartieron aire al mismo tiempo, el cruce se hizo igual de intenso en redes y programas satélites. Las declaraciones de Yanina rápidamente se viralizaron y encendieron una nueva polémica en el ambiente del espectáculo, dejando el aniversario de Bondi marcado más por la tensión que por la celebración.

Stefi Roitman y su relación con Ricky Montaner

Stefi Roitman aprovechó su paso por los Premios Platino para poner fin a los rumores sobre una supuesta crisis con su marido, Ricky Montaner. En diálogo con Majo Martino, la actriz dejó en claro que su mudanza a Madrid responde exclusivamente a una decisión profesional. “Estoy feliz y enamorada”, afirmó, al tiempo que reveló que su esposo apoya plenamente esta nueva etapa en su vida, centrada en retomar su carrera en el cine y las series.

La actriz, que forma parte de la familia Montaner desde su casamiento en 2022, explicó que, si bien su círculo cercano reside en Miami, sintió la necesidad de instalarse en España porque allí está el centro actual de la industria audiovisual hispanohablante. “Me casé muy joven, a los 27, pero esta decisión no tiene nada que ver con una crisis. Todo lo contrario: estoy cumpliendo un deseo personal y Ricky lo entiende”, expresó Stefi con claridad.

Durante esta nueva etapa profesional, Roitman participó en el Festival de Málaga, uno de los eventos clave del cine iberoamericano, y continúa apostando fuerte a su carrera actoral. Además, antes de instalarse en la capital española, estuvo en Buenos Aires donde rodó un comercial para un perfume de Antonio Banderas junto al reconocido actor Mario Casas, también convocado por la marca para la campaña en Argentina.

A su vez, adelantó que se viene un nuevo estreno en la gran pantalla: una película que filmó con el legendario actor estadounidense Ron Perlman. Sin dudas, la actriz argentina está atravesando una etapa de expansión y consolidación en su trayectoria, que, lejos de marcar una distancia con su esposo, refleja un crecimiento personal y profesional acompañado por el amor.

De cómo Angela Torres y Rosina de GH armaron grupo con Rusherking

Una reconocida marca de perfumes organizó un exclusivo viaje con influencers de distintos países de América Latina, y París fue el escenario elegido para este glamoroso encuentro. Representando a Uruguay fue convocada Rosina Beltrán, ex Gran Hermano y actual panelista del programa de Yuyito González, mientras que por Argentina viajó Ángela Torres, quien se sumó a la experiencia junto a su pareja, el cantante Rusherking.

A diferencia de otras zonas del continente europeo que recientemente sufrieron un apagón masivo, las influencers tuvieron la suerte de disfrutar de su estadía sin inconvenientes. Alojadas en un lujoso hotel de la capital francesa, aprovecharon al máximo la experiencia, que incluyó paseos, eventos y actividades organizadas por la firma que las convocó, todo enmarcado en un ambiente de alto perfil y puro estilo.

Rosina, además de disfrutar del viaje, continúa trabajando a distancia y participó mediante videollamada del programa de Yuyito. También se comunicó con Se Picó por República Z, donde compartió su entusiasmo por esta experiencia única. Confirmó, además, que al finalizar el evento en París prolongará su estadía en Europa hasta el domingo, para seguir explorando por su cuenta.

Su look parisino, inspirado en el estilo de Lily Collins en Emily in Paris, no pasó desapercibido. Día a día, Rosina se mostró con atuendos coloridos y sofisticados, que combinaron a la perfección con la atmósfera chic de la Ciudad Luz. Tanto ella como Ángela Torres fueron de las más destacadas del evento, marcando tendencia y disfrutando de un viaje que combina glamour, moda y oportunidades profesionales.

