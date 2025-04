Juicio por la muerte de Gastón Ortega: "No hay dudas sobre la autoría"

El fiscal Jorge Viego habló este lunes con el equipo de LA BRÚJULA 24, horas antes de que comenzara el juicio por jurados por la muerte de Gastón Ortega. El proceso judicial se lleva adelante en el quinto piso del Palacio de Tribunales, y lo tiene a Facundo Solís como único imputado. El acusado llega detenido y afronta cargos por homicidio agravado por el uso de arma de fuego, en ocasión de un espectáculo deportivo, además de lesiones leves agravadas.

Con relación a lo que se espera del juicio, Viego se mostró confiado: “Estamos con muchas expectativas, no es un caso en el que se discutan muchas cuestiones. La autoría no va a ser discutida, ni tampoco la portación del arma”, expresó. Según explicó, el debate se centrará en si existió o no legítima defensa, como sostiene la defensa de Solís. “Contamos con la víctima que sobrevivió y tres o cuatro testigos más que nos van a contar cómo fue el hecho. El jurado tendrá que decidir a cuál de las dos versiones le cree más”, explicó el fiscal.

Viego también se refirió a los vínculos entre los protagonistas del hecho: “Las dos facciones que se enfrentaban peleaban por el poder, por el manejo de cosas que todos sabemos de qué se trata”, deslizó, en alusión al control de la barra brava de Villa Mitre. No obstante, aclaró que no espera que surjan temas relacionados con el narcotráfico durante el juicio: “Ya hubo declaraciones sobre lo que se manejaba y lo que no, pero no creo que eso aparezca en el debate”.

En tanto, Juan Ignacio Vitalini, abogado de la familia Ortega, también brindó su mirada durante una entrevista en el programa “Bahía Hoy”. “Estamos acompañando a la familia, confiados en que el juicio se pueda desarrollar con normalidad. No me presento como particular damnificado, pero apoyamos plenamente al fiscal”, indicó. Aseguró que las pruebas son contundentes: “Hay testigos, videos, no hay mucho para discutir. La estrategia de la defensa no está clara, quizás intente justificar una agresión previa”.

Vitalini dijo además que la familia espera con ansiedad la declaración de Solís: “Quieren ver si involucra a alguien más, porque hubo más personas armadas en el lugar”. Finalmente, apuntó al trasfondo del conflicto: “Lo que se disputaba era quién era el jefe de la barra de Villa Mitre. Solís defendía ese rol, según su versión. Mis representados dicen que eran simpatizantes, que no pertenecen a ninguna banda y que esta gente tiene vínculos con la policía”.

Juan Ignacio Vitalini (Foto de archivo)