Dólar sin cepo: "Los que festejan esta medida fracasaron", disparó Solano

Gabriel Solano, diputado por el Partido Obrero en CABA, charló esta mañana en LA BRÚJULA 24, en la previa a la apertura de los mercados que marcarán el pulso de lo que será la salida del cepo al dólar que rige desde hace varios años en el país y destacó que el impacto será negativo para los bolsillos de los trabajadores.

"Hace una semana, nadie de los que hoy festejan te hubiese dicho que iban a devaluar, que la inflación no iba a ser de 3,7%. Todos los que defienden la medida fracasaron hace unos días. Lo que nos dicen que están diciendo que está perfecta la medida son los que se equivocaron", manifestó Solano, en el inicio del ida y vuelta con el periodista Germán Sasso.

No obstante, consideró que "hay que ver la realidad de frente. La devaluación monetaria se da por la dependencia de las importaciones, de la exportación de los alimentos, por eso impacta todo directamente en los precios, en especial de los alimentos y los insumos importados. Es falso que no hay déficit fiscal por no emitir pesos porque lo que se emite es deuda, en todo el período de Javier Milei se ha dado mucho este fenómeno que no se reduce solamente a la maquinita. Los bancos son los que también generan deuda con los préstamos".

"El reacomodamiento de precios relativos suena neutro, cuando en realidad significa que algunos suben y otros bajan. Subieron los precios de los alimentos y bajaron los salarios, lo cual demuestra que esta devaluación monetaria y su consecuencia inflacionaria tiene un impacto claro, beneficia al importador y golpea al pueblo", señaló el dirigente de Izquierda.

Asimismo, el legislador puntualizó que "el especulador que tiene el título de deuda atado al tipo de cambio gana y pierde el laburante, porque cuando se ven las paritarias firmadas del 1% contra una inflación de casi 4% es clara. Hoy viene el capo del Tesoro norteamericano mientras se discute a nivel mundial las condiciones que pone Trump para cuestiones arancelarias".

"Milei, estando en Estados Unidos sin poder sacarse la foto con el Presidente, que iba a acatar todo lo que le pidieran, cuando en realidad los requerimientos son muy negativos", cerró Solano.