Dólar sin cepo: "Los anuncios del Gobierno son excelentes", aseguró Aracre

El economista Antonio Aracre habló esta mañana con LA BRÚJULA 24 sobre la salida del cepo cambiario y señaló que "los anuncios son excelentes" ante lo distinto del escenario nacional e internacional, dejando sus impresiones sobre lo que vendrá.

"Son excelentes los anuncios, porque en Argentina no vemos un tipo de cambio flotando en libertad, no hay un sistema de flotación en el mundo como el que se estableció. Son buenas noticias para futuras inversiones que pensaron que iban a tener que esperar hasta el año que viene, también para el campo y para la gente porque nos acercamos cada vez más a un país normal", enfatizó Aracre, en su charla con el periodista Germán Sasso.

Y lanzó: "Creo que el Presidente decidió hacer lo que había que hacer, sabiendo que hay riesgos. Podrían haber ido a una caja de conversión más fija porque tienen los dólares para una neo convertibilidad, pero eligieron una flotación con una banda muy ancha. En este mundo tan inestable, entendieron que tal vez el dólar pueda estar más alto o más bajo, según los aranceles y el proteccionismo a nivel mundial".

"No hay tiempos ideales, este es complejo, pero eso es lo que más me emociona, que un político que deja de lado sus intereses electorales y hace lo que la economía y el país necesita. No sabemos cómo va a reaccionar el dólar, hubo gente que prefirió hablar de una devaluación, pero el Banco Central decidió que el tipo de cambio se mueva con libertad. En las últimas dos semanas, más allá de aumentos puntuales en productos y servicios estacionales, hemos visto un índice muy afectado respecto del movimiento de precios", refirió en otro tramo de la nota radial.

No obstante, sostuvo que "la inflación es un fenómeno monetario que se vincula con la cantidad de pesos que hay en la economía y afecta a todos los precios por igual. Ese proceso está desbancado, por una política monetaria restrictiva y que en este nuevo esquema de flotación entre bandas será aún más. Habrá un reacomodamiento de precios relativos que no es inflación, la diferencia es que esto tiene un factor temporal decisivo, tardando dos o tres meses para acomodarse y la inflación está vinculada con lo sostenido en el tiempo, a partir de la emisión. En este caso, el salario se va a seguir acomodando como pasó en el segundo semestre del año pasado, quizás este proceso se repita en abril, pero desde mayo esto se va a frenar".

"Van a venir inversiones a partir de junio. Estamos frente a un sistema macroeconómico muy atractivo para las inversiones. Seguramente el dólar abrirá más cerca del techo que del piso, pero se irá derritiendo con el correr del día, por las posturas de los importadores y los exportadores. Seguramente oscile en el orden de los 1200 pesos hacia abajo o hacia arriba en una semana corta. Si uno mira la reacción del mercado estadounidense, los indicadores marcan una baja", finalizó.