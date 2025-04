Vuelve el fútbol liguista: este sábado se juegan dos partidos

Luego de una postergación obligada por las inundaciones que afectaron a la ciudad, los torneos de la Liga del Sur finalmente pondrán primera este fin de semana. La temporada 2025 comenzará este sábado con el inicio de los campeonatos Apertura de Primera A y Primera B, que mantienen el mismo formato de disputa que en años anteriores: Apertura y Clausura, ambos a dos ruedas, con cierre previsto para mediados de diciembre.

Entre las principales novedades, se destaca que el ingreso a los estadios será libre, dejando atrás el cuestionado sistema de “Liga Segura”. Además, se confirmó el regreso del público visitante, permitiendo nuevamente la presencia de ambas parcialidades en cada encuentro, algo que no sucedía desde hace varias temporadas.

El valor de la entrada general fue fijado en $7.000 para toda la temporada.

Primera A: se larga en San Francisco

El torneo de Primera A, que llevará el nombre de Carlos “Caruso” González, tendrá su puntapié inicial este sábado con el duelo entre Libertad y Villa Mitre, desde las 15:30 en el predio de San Francisco. El árbitro será Leopoldo Gorosito.

La jornada se completará el domingo con los siguientes encuentros, todos programados para las 15:30:

Bella Vista vs Olimpo, en La Loma (Julián Hourticolou).

San Francisco vs Huracán, nuevamente en el predio de San Francisco (Oscar Perotti).

Sporting vs Liniers, en cancha del Rojinegro (Marcos Gómez).

Primera B en Cerri

En la segunda división, el campeonato llevará el nombre de Oscar “Chirola” Mambreani, en homenaje al reconocido exjugador y entrenador local.

El arranque será también este sábado con Dublin vs Tiro Federal, en la cancha de Sansinena (15:30), con Juan Ignacio Miranda como juez principal.

El domingo, desde las 15:30, se completará la fecha con Sansinena vs La Armonía, en General Cerri (Adrián Paniagua), Pacífico de Cabildo vs Rosario Puerto Belgrano, en Cabildo (Franco Paez) y Pacífico de Bahía Blanca vs Comercial, en el Adolfo Pirola (Fernando Sepúlveda).

De esta manera, la Liga del Sur retoma la actividad con renovadas expectativas, cambios significativos y el deseo de que el 2025 sea un año de crecimiento tanto dentro como fuera de la cancha.