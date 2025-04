Fórmula 1: Norris y Piastri muestran el potencial de McLaren en Sakhir

Los pilotos de McLaren Lando Norris y Oscar Piastri se impusieron en las prácticas libres del Gran Premio de Bahrein, cuarta fecha del Mundial de Fórmula 1. Igualmente, la nota la dio Fernando Alonso, quien se quedó sin volante en plena vuelta.

Durante sus vueltas al circuito, Norris superó al francés Pierre Gasly (Alpine) y al inglés Lewis Hamilton (Ferrari), en una sesión repleta de rookies.

El mejor tiempo de la sesión se registró en los últimos 10 minutos, cuando Norris colocó neumáticos blandos para la recta final y marcó un tiempo de 1:33.204, superando por dos décimas a Gasly (1:33.442) y dejando a Hamilton (1:33.800) a más de medio segundo. Alex Albon, de Williams, también logró un tiempo de 1:33 con los neumáticos de la línea roja.

Esta primera sesión confirmó el dominio de McLaren, que no logró colocar a sus dos coches en lo más alto debido a un error del australiano Oscar Piastri en su único intento de vuelta rápida. Tras este incidente, Piastri se centró en tandas largas y cerró el 'top 10' con un tiempo de 1:34.508.

Durante la primera media hora de la sesión, se utilizaron principalmente neumáticos duros y medios, además de la parafina. Albon fue el más rápido en estas condiciones con un tiempo de 1:35.180. Nico Hülkenberg (Kick) mejoró este tiempo con neumáticos blandos, aunque equipos como McLaren, Ferrari y otros favoritos se mantuvieron a la espera.

En una segunda práctica llena de emoción, el italiano Oscar Piastri fue quien ocupó la primera posición.

FP2 CLASSIFICATION McLaren in the box seat heading into the weekend 💪 #F1 #BahrainGP pic.twitter.com/x9Pd2nDjLj

Norris viene de ganar Australia, Oscar Piastri en China y Max Verstappen en Japón: ¿habrá un ganador distinto en esta etapa?

El piloto español se encontraba realizando la segunda práctica al circuito cuando el volante de su Aston Martin AMR25 se desprendió por completo de la columna de dirección. Esto lo dejó sin control sobre su vehículo, obligándolo a salirse del trazado.

Fernando Alonso's steering wheel has come off 👀



The Spaniard is back in the pits now as Aston Martin investigate the issue #F1 #BahrainGP pic.twitter.com/fV1INSJYM4