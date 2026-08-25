Escándalo: fuerte comunicado de la FIA por amenazas tras la sanción a Colapinto

La polémica por la sanción a Franco Colapinto en el Gran Premio de Países Bajos sumó un nuevo capítulo luego de que la Federación Internacional del Automóvil (FIA) repudiara las amenazas y agresiones que recibieron los comisarios deportivos a través de las redes sociales.

El piloto argentino había recibido un drive through por una maniobra realizada durante la primera vuelta de la carrera en Zandvoort. La penalización condicionó su estrategia y generó fuertes cuestionamientos entre los seguidores del representante nacional en la Fórmula 1.

Tras finalizar la competencia, Colapinto tampoco ocultó su disconformidad con la determinación de las autoridades. Consultado sobre lo ocurrido, consideró que a los comisarios “a veces les falta un poco de criterio” para evaluar determinadas situaciones de carrera.

La discusión deportiva rápidamente escaló en las redes sociales y derivó en mensajes de hostigamiento y amenazas contra quienes habían intervenido en la decisión. Ante esa situación se pronunció United Against Online Abuse (UAOA), la iniciativa respaldada por la FIA para combatir el acoso digital dentro del deporte motor.

“No estar de acuerdo con las decisiones forma parte del deporte”, señaló el organismo, aunque dejó en claro que las diferencias nunca pueden justificar amenazas o ataques personales. Además, reclamó responsabilidad y respeto tanto a los protagonistas como a los aficionados dentro y fuera de internet.

Tal como señala A24, mientras continúa el debate alrededor de la severidad de la sanción aplicada en Zandvoort, Colapinto ya apunta a la próxima fecha del calendario de la Fórmula 1, que tendrá como escenario el tradicional circuito italiano de Monza.