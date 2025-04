Subsidio: Provincia comienza a pagar este viernes a afectados por la inundación

El Subsecretario de Coordinación Económica y Estadística bonaerense, Nicolás Todesca, dio los detalles de cómo marcha la entrega del subsidios de 800 mil pesos a los damnificados por la inundación sufrida por los bahienses el 7 de marzo último y dio precisiones en cuanto al pago a los beneficiarios.

"Queremos dejar en claro, porque hay mucha gente malintencionada, que nosotros no estamos tratando de comunicarnos con nadie ni pedimos información bancaria ni personal de nadie. Recibimos 36 mil inscripciones únicas, recordemos que el subsidio es no reintegrable y no hay que rendir los gastos", consideró Todesca, en LA BRÚJULA 24.

Y enfatizó que "esta semana estamos cruzando la información para verificar que la persona cumple con los requisitos. Hoy los usuarios podrán chequear en la misma página Web (https://subsidioprovincia.bahia.gob.ar) el estado del subsidio. El viernes empezarán a pagarse las primeras tandas, recordando que esos pagos se harán según el momento de inscripción de cada vecino".

"Es dinero de libre disponibilidad, puede usarse para hacer reparaciones en sus viviendas o comprar electrodomésticos. De los 36 mil anotados, hay gente que no cumple con alguno de los requisitos, uno de ellos es que el ingreso del grupo familiar no supere los seis salarios mínimos ($1.780.992) --a excepción de que un integrante cuente con Certificado Único de Discapacidad-- o que tengan embarcaciones a su nombre. También tuvimos el caso de que un grupo familiar se inscribió dos veces", comentó el funcionario bonaerense.

Paralelamente, apuntó que "es un subsidio por hogar y si alguien no recibió el dinero el viernes no significa que no se le haya otorgado. La inscripción se cerró el 30 de marzo, por eso repetimos a la gente que tenga en cuenta este dato si alguien se comunica con fines de estafa. Para la Provincia no es incompatible que la persona haya recibido otro subsidio, la población objetivo es la más vulnerable, ese es nuestro criterio".

"Todas las personas que tengan Cuenta DNI o Banco Provincia recibirán el dinero allí, quienes no tengan cuenta ahí, cuando ingresen a la Web para consultar el número de trámite se les va a indicar que pueden pasar por una sucursal a retirar una tarjeta o por ventanilla para extraer el dinero por esa vía. Para chequear el estado del trámite te puede pedir el número de solicitud o número de DNI, CUIT o CUIL de quien cargó el formulario", finalizó Todesca.

Ante dudas o consultas, pueden contactarse de forma gratuita a través de la línea 148 (opción 1), de asistencia ciudadana.