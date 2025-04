Görg: "Frany Pérez fue muy ingenua, pero no quiso perjudicar a nadie"

La investigación en el marco de la causa que tiene en el centro de la escena a la influencer bahiense Francisca "Frany" Pérez por la venta de las entradas para el partido de la Selección Argentina ante Brasil en el estadio Monumental, las cuales en su gran mayoría no fueron entregadas.

Maximiliano Görg es abogado de la imputada y en diálogo con LA BRÚJULA 24 confirmó que pedirá ante Fiscalía que Pérez declare, al tiempo que aclaró: "Las causas por estafas se encuentran todas unificadas en una sola, tanto en la que es denunciada como en la que es denunciante. La otra causa quedó solo para las cuestiones relacionadas con las amenazas y extorsión. Las dos serán investigadas por el fiscal Zorzano".

En el concepto razonable es que todo lo que tiene que ver con la venta de entradas se mida en una sola causa y las amenazas y extorsión en otra. Es lógico porque Francisca y su hermana entregaron dinero a este hombre para que los abogados de los damnificados puedan ver esa prueba. No tengo el número preciso de denunciantes, se sumó una persona de Tres Arroyos que había hecho la denuncia allá", resaltó Görg, en su charla con el periodista Germán Sasso.

No obstante, indicó que "una cuestión es la responsabilidad civil y otra el aspecto penal. En la primera, la Justicia debe definir si Francisca tuvo la intención y se benefició en la comercialización de tickets. Se acreditaron las transferencias del dinero a la cuenta de Bisignano, es fácil seguir la ruta de la plata. Está acreditado que el dinero no lo tiene Frany Pérez porque transfirió los 282 millones de pesos. Mi defendida no tiene ningún problema de responder lo que sea. Veremos si aceptan y si se fija fecha".

"La imputación es un acto de defensa de Francisca, desde el punto de vista procesal ella puede declarar ahora y si la vuelven a convocar también irá. Iba a cobrar comisión, como cualquier influencer, por la comercialización a través de sus redes y no la percibió. Desde el punto de vista civil es absolutamente clara su responsabilidad, desde lo penal es irrelevante la prueba producida", recalcó en otro tramo de la nota radial.

En paralelo, acotó que "está bien que uno se haga preguntas permanentemente como es razonable que los damnificados hayan hecho la denuncia penal al sentirse estafados. Pero a ella se le requirió dinero, tuvo que poner plata propia por la extorsión y recibió 150 entradas cuando en realidad debían darle 1800 tickets. El conflicto comenzó cuando le empezaron a solicitar a Francisca que recaude el dinero por las entradas a un valor diferente al que había tomado en la seña. Lo que hizo fue poner el monto para cubrir la diferencia hasta el valor que le requería Bisignano".

"El concepto de seña es claro, congela el valor inicial y no se puede modificar. No se le puede aumentar a los que ya se les había vendido. El dinero, a medida que ingresó, ella se lo iba transfiriendo, hay 500 comprobantes presentados ante la Justicia. El aumento del precio de las entradas fue durante el transcurso de toda la operatoria. No hay nada que ocultar, luego la Fiscalía resolverá", mencionó el letrado.

Por último, Görg admitió que "me parece lógico que todo lo vinculado con las entradas se investigue en una misma causa. Bisignano va a tener que responder cómo hacía para prometer entradas infinitas. Ella ha sido muy ingenua y es responsable por cada peso que le dieron, al menos desde el punto de vista civil. Si yo le hubiera dado plata a Francisca y ella no me daba la entrada se la pido a ella. Pero pensar que quiso perjudicar a la gente, hipotecando su carrera como influencer es una lectura fuera de la lógica. Lo único que quiero es que Frany declare en Fiscalía".

"En sus publicaciones no hablaba de ser intermediaria"

Martiniano Greco es uno de los abogados que patrocina a las personas que se quedaron sin poder entrar al estadio, pese a haber comprado los tickets que expendía Pérez. Enumeró tres puntos por los cuales considera que la imputada tiene responsabilidad en la maniobra.

"Por el grado de provisoriedad que lleva la investigación no concuerdo con el doctor Gorg. El dolo exige el conocimiento y la intencionalidad. Esto se encuentra acreditado por el tipo de publicación que hace porque no habla de ser intermediaria y que cobra una comisión. Siempre habló de que vendía las entradas", consideró Greco, al inicio de la conversación con este medio.

Y destacó que "con solo googlear el nombre y apellido de su proveedor uno se da cuenta que tiene procesamientos en Buenos Aires y nadie hubiese comprado las entradas. Otra de las cuestiones es la central de deudores del Banco Central y con tan solo buscarla está en situación cinco, alguien irrecuperable por estar en el Veraz por no pagar una tarjeta de crédito por un monto irrisorio".

"Todo esto coadyuva a entender que acá estamos más cerca de un dolo que de un simple incumplimiento contractual como buscan hacer ver. Junto al doctor Valentín Fernández representamos a unas 30 personas damnificadas. Pretendemos que se resguarde el patrimonio de las hermanas Pérez y de Bisignano que, de mínima, entendemos que es partícipe necesario o si hay algo más que se le pueda imputar luego a partir de la postura del Ministerio Público", cerró.