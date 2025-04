"La reactivación llevará tiempo, pero Bahía Blanca es una ciudad extraordinaria y saldrá adelante"

El intendente Federico Susbielles conversó esta mañana con LA BRÚJULA 24, un mes después de la tragedia climática más destructiva que se recuerde en la historia de Bahía Blanca y refirió que hay un largo camino que recorrer, que no solo tiene que ver con los daños materiales, sino también las consecuencias psicológicas que originó este hecho.

"Creo que son esas circunstancias que nos atraviesan la vida, hay un antes y un después. Me cuesta pensar en alguna actividad previa a esta, me queda lejos. Parece una eternidad lo que ha ocurrido, algo muy traumático, de una enorme tristeza y gran duelo colectivo e individual. Ayer con el hallazgo de Pilar se reavivó la angustia y el sentimiento de los que han perdido un ser querido", resumió Susbielles, al inicio de su charla con el periodista Germán Sasso.

Y añadió: "Las pérdidas, no solo para la ciudad que quedó devastada son también para las familias y cada casa es una historia. Estamos hablando de muchos millones de pesos, con familias que no saben cómo afrontar esta situación, pero también existe lo afectivo, lo que te ata al barrio, el sentimiento ante cada lluvia, con el temor lógico. La gente que vive a la vera de los canales presta atención a las obras que se van a hacer para decidir si se queda o se va, eso también le pasa a los comerciantes".

"La estamos pasando mal, por eso es importante que todos los esfuerzos sean importantes para poner a la ciudad en movimiento y eso no tiene que ver con tener luz, agua, gas, transporte público, porque vivir con normalidad es poder mirar hacia el futuro. Estamos procesando ese tránsito, es importante que la gente se exprese, es difícil verbalizar y si eso implica depositar el enojo en mi persona, en buena hora. Acompañar el proceso emocional es lo que más me desvela. Atrás de ese trabajo está la posibilidad de encontrar la fuerza para salir adelante, si eso ocurre Bahía Blanca saldrá adelante", consideró en otro tramo de la nota radial.

Luego, expuso que "mi sensación es que primero estábamos en una oscuridad sin ver la luz al final del túnel, pero luego vi que esa luz está dentro de los bahienses. El que viene a la ciudad nota un cambio que los impacta y no tiene que ver con el trabajo de un gobierno, sino con el espíritu de los bahienses. Detrás de todo este dolor, que tengamos la posibilidad de desarrollar y hacer crecer la ciudad que tanto amamos. El proceso será largo porque las cosas siguen ocurriendo, está la vida en comunidad y lo que pasa en tu casa pese a que el agua se fue, quedó en la pared, el piso y los olores".

"Todos los días trato de ir a charlar con grupos de personas y escuchar y en muchas reuniones surge esto de que hay que estar atentos a la salud mental. Son diversas etapas de la tragedia, es secuencial. En lo previo, hubo medidas preventivas que se pudieron tomar para morigerar los efectos que fue la suspensión de clases, el transporte público a las 6 de la mañana de ese día y activar al Ejército para ayudar", destacó el jefe comunal.

Susbielles se remontó a lo sucedido hace un mes: "La alerta roja del Servicio Meteorológico Nacional fue a las 8 de la mañana. El 16 de diciembre de 2023 me marcó, ese día estuve en diálogo permanente con Defensa Civil y consulté estudios meteorológicos. Al día anterior, a las 19 ya estaba en casa, y se comunicó conmigo el responsable de Defensa Civil para comunicarme que había cambiado la alerta amarilla a naranja. Le pedí tener acceso a algunos informes especiales y sobre las 20, la actualización daba cuenta de que podía haber más de 100 milímetros de agua".

"Veía imágenes de una línea de tormenta muy larga y entendí que había que pedir la suspensión de clases, pese a que no hay registros de que se tome esta decisión si no es con alerta roja. Luego me comuniqué con el Ejército para que preparen el centro de evacuados para recibir gente. El General Díaz tuvo un trabajo muy destacado porque también contactó a la Armada. A las 22 horas del jueves 6 hablamos con la Universidad Nacional del Sur para que suspendan las clases del curso de ingreso", infirió, promediando la charla.

Asimismo, sumó un rato: "Al colectivo suben entre el comienzo de la lluvia y las 8 de la mañana suben 26 mil pasajeros. Luego comenzamos con la etapa de intentar de optimizar los recursos para salvar vidas, posteriormente vino la etapa de remediación de los daños y el proceso que se viene va a durar muchos meses más porque no tiene nada que ver con la limpieza de los hogares, el estado de los servicios, va por el lado de la ayuda psicológica que deben recibir los bahienses".

"Bahía es una ciudad extraordinaria, hace 15 días recibí a Cruz Roja Internacional y me decían que no recordaban una catástrofe que no haya tenido interrupción del estado de derecho o incidentes. Hubo gran movilización de efectivos, pero el comportamiento de la gente fue ejemplar. Se cortó la luz por precaución y la ciudad estaba oscura, pero la conducta fue intachable. A mi no me tocó nada, tengo una responsabilidad que es ser intendente pero los que lo pasan mal son los vecinos y me comprometo por ver las acciones de heroísmo explícito salvando vidas o dándole la posibilidad de dormir en su casa a un desconocido", añadió.

No obstante, se detuvo en los gestos notables y abnegados: "Evacuamos gente, pero hubo también gran cantidad de ayuda particular, existieron cuadrillas y voluntarios ayudando a limpiar la casa de otro. Tenemos que tener confianza porque la solución está en la ciudad, por eso es importante el acompañamiento municipal, provincial y nacional para reactivar a Bahía Blanca así se retoma la actividad, con un proceso lógico que llevará tiempo".

"La reconstrucción del Maldonado, la del Napostá y el trabajo de indicamiento aguas arriba. Hay una obra histórica que siempre se nombra y es Puente Canessa, maniobras en ese cauce que si bien no fueron determinantes en esta inundación. Hay que generar más desagües pluviales, una ciudad pensada hace 100 años para recibir 200 milímetros cuando 170 había sido el punto máximo. Ahora tuvimos más de 500 en algunos puntos, según mediciones de la UNS. Sería un gran fracaso no pensar en esto. Hay obras que pueden mitigar las consecuencias, más allá del daño lógico que pueden causar esas cantidades de lluvia", dijo el Intendente.

Por último, aseveró: "Tenemos dos fondos garantizados, uno de la Provincia que son 290 mil millones y un crédito del BID que gestionó Nación por 200 mil millones, esos fondos no van a ser suficientes para terminar lo proyectado. Soy optimista que el endeudamiento lo va a tomar la Provincia y lo va a avalar la Nación. El Gobernador y el Presidente me han expresado su compromiso para que Bahía Blanca salga adelante"