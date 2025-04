Moteros de Bahía hacen camino al andar abrazados en su misma pasión 

Por Leandro Grecco

Los grupos moteros son comunidades de motociclistas que se reúnen por su pasión por las dos ruedas y la vida en la ruta. Pueden tener distintos enfoques, desde clubes recreativos hasta agrupaciones con valores y reglas más estrictas.

Héctor Carlos Pucheta es un referente de la actividad, querido y respetado, aún se sube a su unidad y recorre con memoria emotiva y gran capacidad de descripción los lugares más deslumbrantes y menos explorados de Argentina. Sin importar las inclemencias climáticas que puedan aparecer, suma kilómetros en su haber y acumula amigos en cada rincón.

“En Bahía Blanca hay varios grupos moteros, algunos que tienen como única finalidad la de juntarse y que hasta se ponen nombres, otros a los que los movilizan los objetivos solidarios y también existen los que se han juntado inicialmente para confraternizar, como los que se involucran con la sociedad bahiense, organizando eventos para fechas alusivas como el Día del Niño o del Anciano”, diferenció Pucheta, al inicio de su charla con LA BRÚJULA 24.

En paralelo, destacó a uno de ellos: “El Grupo Tribal que cada año realiza una reunión para festejar. Incluso, por estos días están juntando útiles escolares para colaborar en el marco de las primeras semanas del ciclo lectivo, tendiendo una mano a las familias necesitadas, más en estos tiempos que corren”.

“Incluso, también hacen viajes con la única premisa de disfrutar el paseo, representando a la ciudad. Allí suelen compartir momentos con otras agrupaciones similares de distintos puntos del país, lo que se conoce con el nombre de moteros independientes”, evidenció el entrañable “Puche”, para este Informe Especial.

Asimismo, no vaciló en añadir que “en mi caso me referencio con estos últimos. Desde ese espacio es que se fomentan las amistades, pese a la distancia entre las localidades en las que viven unos y otros. No es ni más ni menos que un vínculo que nace generalmente a partir de las redes sociales, desarrollando esa tan linda confraternidad motera”.

“De allí es que surgen los asados, las reuniones, dentro y fuera de esos encuentros, y así se va entendiendo el espectro social a cada uno de nosotros, y comienza una relación como si nos hubiésemos conocido hace muchos años. Esto se replica cuando es Bahía Blanca la ciudad receptora de moteros de distintos puntos de la Argentina”, dijo.

Apelando a su memoria, destacó que “en mi caso, lo hago desde muy joven, allá por 1974 aproximadamente. Al inicio viajamos con dos amigos, Carlos Spaccesi y el recordado ya fallecido ‘Fefo’ Belleggia. Aquella primera vez fue una aventura que se extendió durante 28 días por nuestro bello sur argentino”.

“En aquellos tiempos era como una suerte de odisea porque la premisa era visitar lugares casi inhóspitos, pero se compensaba al poder contemplar espacios con una belleza natural poco vista. Desde ese entonces, no dejé de ganar la ruta y adentrarme en estas bellísimas experiencias”, manifestó Pucheta, con ciertas añoranzas del pasado.

Consultado respecto a la adrenalina que genera cada aventura, planteó: “Las experiencias vividas son múltiples porque cada una de ellas tiene su propio sabor y nacen en cada momento. Habitualmente no se prevén, porque al salir, uno decide hacia dónde va surcando el camino, pero nunca es caso cerrado, va cambiando sobre el paso”.

“Los recuerdos son imborrables, inolvidables porque las personas que conocemos y se nos cruzan en los largos trayectos nos hacen decir que tenemos un país totalmente lleno de personas increíbles, con una empatía maravillosa, al menos en los gestos que tienen para con nosotros los moteros”, disparó con énfasis.

Con la locuacidad que lo caracteriza, expresó que “desde mi propia experiencia se gestan historias invaluables, Si no fuera por esa calidad y calidez humana terminaríamos más de una vez ‘tirados’ en algún lugar lejano. Como toda regla, existen excepciones, pero son las menos”.

“Hay moteros, como mi amigo Aníbal Cors, que es reconocido a nivel nacional por sus viajes. Casi siempre los afronta solo y no vacila en llegar a todo el país, sea la Patagonia, el Litoral, la zona montañosa y centro de Argentina”, enumeró Pucheta, expresando los lugares más recónditos a los que arribó, manubrio en mano.

Sobre el propio Cors, se deshizo en significativos elogios: “Él es un hombre de bien. Uno de los responsables de que ya se ha logrado sacar de la cabeza de la generalidad de las personas que somos pendencieros y malevos como quizás se intenta mostrar en las películas”.

Tipos de Grupos Moteros

Moto Clubes (MC): Tienen estructura jerárquica, reglas internas, parches distintivos y un código de conducta. Algunos tienen una imagen rebelde, pero muchos fomentan la hermandad y la solidaridad.

Moto Grupos (MG): Más flexibles y abiertos, sin jerarquías tan estrictas. Se reúnen por amistad y viajes sin compromisos rígidos.

Grupos Solidarios: Se dedican a causas sociales, ayudando a comunidades con donaciones o eventos benéficos.

Grupos de Marcas o Estilos: Reúnen a motociclistas según el tipo de moto (Harley-Davidson, BMW, deportivas, custom, etc.).

Actualidad en Argentina

En Argentina, los grupos moteros tienen una gran presencia y siguen creciendo. Algunas tendencias actuales son:

: Se organizan reuniones nacionales e internacionales, como el Encuentro Internacional de Motos en Diamante, Entre Ríos (en 2024 no se realizó por cuestiones presupuestarias), uno de los más grandes del país. Solidaridad y Activismo : Muchos grupos participan en campañas solidarias, desde recolección de alimentos hasta apoyo a hospitales.



: Se popularizan viajes en grupo por rutas icónicas como la Ruta 40 o la Costa Atlántica. Expansión de las Redes Sociales: Plataformas como Facebook y WhatsApp facilitan la organización y comunicación entre moteros.

La principal diferencia entre motero (o motociclista) y motoquero radica en un rasgo que no es para nada menor. Los primeros son los aficionados a conducir vehículos en dos ruedas y llevan en el alma la aventura de salir a la ruta, muchas veces sin destino predeterminado, mientras que, al menos en la jerga, la otra denominación apunta a definir a los vándalos, ahora también conocidos como motochorros.