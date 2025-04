"Solo queremos que les paguen": el reclamo de una madre por las acompañantes terapéuticas tras la inundación

Mariela es madre de dos niñas con discapacidad y atraviesa una situación que, según denuncia, afecta a muchas familias bahienses: las obras sociales no reconocen el pago a las acompañantes terapéuticas durante los días en los que no hubo clases producto de la catástrofe climática ocurrida el pasado 7 de marzo. En diálogo con La Brújula 24, explicó que, pese a no haberse prestado el servicio de forma presencial, las profesionales siguen teniendo gastos fijos que deben afrontar, como el monotributo y los seguros obligatorios.

“Ellas no pueden dejar de pagar sus compromisos, aunque no hayan cobrado. En mi caso, una de las acompañantes perdió todo en la tormenta. Vive a pocas cuadras del Napostá y encima ahora se entera de que no va a recibir su sueldo”, relató. Según cuenta, firmó las planillas correspondientes sin ocultar nada, ya que era de público conocimiento que no hubo clases. “No fue un engaño, tampoco una firma trucha. Simplemente quise sostener un vínculo laboral en medio del caos”, explicó.

Pese a eso, desde la obra social le comunicaron que no debía haber firmado los papeles y le advirtieron que no reconocerán el pago. “Me dijeron que ellas pueden dejar la factura y presentar un descargo. Conseguimos el apoyo de la Asociación de Acompañantes Terapéuticos y del director, y estamos esperando respuestas de la Dirección de Discapacidad del Municipio, pero hasta ahora no tuvimos ninguna”, sostuvo. También dijo que le envió un escrito al Intendente, reclamando un pronunciamiento sobre el tema.

“Todos somos contribuyentes, no solo los comerciantes. Y muchos de los monotributistas que trabajan con discapacidad se capacitan todo el tiempo, incluso desde sus casas, sin cobrar nada extra ni a las obras sociales ni a las familias. Es injusto que ahora se los deje sin sueldo por algo que no pudieron evitar”, expresó. Algunas obras sociales, aseguró, anticiparon este escenario y ofrecieron alternativas virtuales. “Pero no fue el caso de la nuestra, y ahora nos quieren responsabilizar a nosotros, los padres, por una supuesta irregularidad”.

Mariela sostuvo que, en caso de poder hacerlo, está dispuesta a ayudar económicamente a las profesionales que acompañan a sus hijas. Pero insistió en que no es algo que deba resolverse desde lo personal. “Esto no puede quedar en manos de los padres. Las obras sociales deberían haber negociado de antemano. Sabían lo que había pasado y ahora se lavan las manos. No podemos seguir enfrentándonos entre nosotros cuando quienes deben dar respuestas son otros”, concluyó.