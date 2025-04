La columna de la Ubfal: la causa por el chofer de Mirtha va a juicio

Laura Ubfal, periodista de espectáculos de LA BRÚJULA 24, sintetizó todas sus novedades del mundo de la farándula nacional, dentro de la ya habitual columna en el programa "Hora Pico".

"La causa por el despido de Marcelo, el chofer de Mirtha Legrand llegará a juicio porque no le pagaron lo que reclama. No se ponen de acuerdo con la empresa de Nacho Viale. Se verá cómo arreglan, pide unos 200 mil dólares porque son 26 años de trabajo. El problema para ella es que perdió a su persona de confianza porque ahora tiene que manejarse con gente que no conoce".

😱 Mirtha Legrand IRÁ A JUICIO por su chofer, Marcelo



Cc #ALaTarde @JotaxTV pic.twitter.com/JjbnkMz0iQ — América TV (@AmericaTV) April 3, 2025

"Cande Tinelli contrató como abogada para su divorcio a Ana Rosenfeld. Eran vecinas en el Le Parc de Palermo y las hijas de Marcelo jugaban con las hijas de la abogada. Ella fue la que tomó la decisión de separarse de Coti Sorokin a un año de la boda. Él es muy celoso y posesivo. Como dijo la mamá, Soledad Aquino, no debió formalizar la relación que luego se viera en un reality".

"La televisión de ayer estuvo tranquila, levantó Bendita que hizo 3.4 puntos de rating contra los 3.7 de LAM con la conducción de Mariana Fabbiani que reemplaza a Ángel De Brito. Ahora Caigo hizo 6.3 y los dejó un poco más satisfechos a Darío Barassi y El Trece en general contra los 14.7 de Gran Hermano que tiene placa el domingo, día en el que se va a ir un participante".

🐶 "Demasiado linda para un solo dueño" 😍 Todos quieren estar con Paris 💖🏠



👁 Mirá #GranHermano en https://t.co/Ppl6ji2TwC y espiá la casa GRATIS las 24 horas por @DIRECTVLA @DGO_Latam pic.twitter.com/o0MSGlBNSE — Gran Hermano (@GranHermanoAr) April 4, 2025



