Adiós a la moratoria: qué pasa con quienes no tienen 30 años de aportes

Desde marzo, el Plan de Pago de Deuda Previsional, conocido como "moratoria", dejó de estar vigente. Con su finalización, miles de hombres y mujeres que llegaron a la edad jubilatoria pero no alcanzaron los 30 años de aportes, y que contaban con aportes verificables hasta 2008, quedaron sin posibilidad de acceder a una jubilación. La Ley 27.705, sancionada en marzo de 2023, estableció la moratoria por dos años, con la opción de extenderla por otros dos en 2025, aunque esta prórroga no se concretó.

La moratoria permitía a quienes no reunían los aportes suficientes acceder a la jubilación mediante un plan de pagos, con descuentos sobre sus haberes para cubrir la deuda previsional. Sin embargo, con su eliminación, quienes no cumplan con los años requeridos deberán seguir trabajando más allá de la edad jubilatoria. Al respecto, Cristian Costantinis, abogado previsionalista, explicó que "muchas personas no se van a poder jubilar" y que, sin la moratoria, "las personas nunca van a llegar a cumplir el requisito de los aportes y no van a lograr jubilarse".

No obstante, señala el diario El Día, la ley sigue contemplando la chance de que trabajadores en actividad que estén próximos a cumplir la edad jubilatoria y no lleguen a los 30 años de aportes puedan "comprarlos", bajo los términos que fijaba la moratoria. Según Costantinis, este es un tema de gran complejidad en un país con altos índices de empleo informal, lo que impide que muchas personas alcancen los aportes mínimos exigidos por el sistema previsional.

Ante la ausencia de la prórroga de la moratoria, una alternativa disponible es la Prestación Universal para el Adulto Mayor (PUAM), prevista en la Ley de Reparación Histórica para jubilados y pensionados. Esta prestación está dirigida a mayores de 65 años que no poseen ninguna jubilación o pensión, sin importar si realizaron aportes o no. Se trata de un beneficio de carácter no contributivo, equivalente al 80% de una jubilación mínima, y que actualmente se ubica en 228 mil pesos más un bono adicional de 70 mil pesos.

A pesar de ser una opción, el abogado advirtió que la PUAM no soluciona del todo la situación de quienes no acceden a una jubilación contributiva, ya que el monto de esta prestación sigue siendo insuficiente para cubrir las necesidades básicas de los beneficiarios. "PUAM es una posibilidad, pero no repara la necesidad que tienen los más grandes, ya que la jubilación mínima actual no la cubre", expresó Costantinis.

Según datos del ANSES correspondientes al tercer trimestre de 2024, de los casi 8 millones de jubilados y pensionados en Argentina, el 78% accede a beneficios contributivos. No obstante, un 64% de los jubilados obtuvo su beneficio a través de la moratoria previsional o planes de pago de deuda, mientras que solo el 36% accedió a una jubilación plenamente contributiva. Además, el 74% de quienes ingresaron a la jubilación mediante moratoria son mujeres, reflejando la importancia que tenía este mecanismo para su acceso a la seguridad social.