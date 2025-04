Susbielles: “Nuestros héroes son un ejemplo de humildad, unidad y solidaridad”

El intendente Federico Susbielles encabezó el acto oficial en conmemoración del 43.º aniversario de la Gesta de Malvinas, realizado en el monumento que honra a los héroes bahienses caídos en el conflicto de 1982.

“El 2 de abril constituye sin dudas uno de los días más sentidos, más especiales, más constitutivo de nuestra identidad bahiense. Anoche en la Vigilia; hoy en este acto, nos reunimos a expresar respeto, a honrar, a abrazar a nuestros Héroes de Malvinas y a reiterar nuestro reclamo histórico soberano sobre las islas”, afirmó Susbielles.

El jefe comunal destacó que los excombatientes “vienen a honrar a sus compañeros caídos, esa es su finalidad. Por eso forman con la ciudadanía y de frente al monumento donde están sus nombres y se corren de cualquier posición de protagonismo y esto es un ejemplo más que nos brindan”. Además, resaltó que “en tanto nosotros venimos a abrazarlos, a acompañarlos, a reconocer a quienes, puestos en máximas circunstancias de adversidad y de exigencia para defender a la patria, fueron capaces de asumir esa responsabilidad con temple, coraje y arrojo y elevarse como seres humanos individuales y como colectivo hacia límites inimaginables”.

Asimismo, el intendente enfatizó que “no lo hicieron solamente en el conflicto bélico, sino también cuando volvieron y les tocó enfrentar el olvido y el abandono, en un largo peregrinar de más de dos décadas hasta que gradualmente empezó a revertirse”. Agregó que “siempre fueron un ejemplo para los bahienses y para este intendente. Humildes, unidos, solidarios en cada ocasión que la ciudad los requirió, y el último 7 de marzo no fue la excepción. Ellos, al igual que miles y miles de bahienses, fueron ejemplo de heroísmo, arrojo, templanza y solidaridad”.

En ese sentido, aseguró que “en lo personal no puedo estar más orgulloso de mi comunidad, así como de nuestros veteranos y nuestra población, de su unidad y de su fortaleza. Estamos procesando todavía lo que nos ocurrió, estamos llenos de emocionalidad, de tristeza y de angustia”. Finalmente, concluyó que “es difícil ver la luz al final del túnel en medio de tanto dolor, en medio de tanta oscuridad; sin embargo, llegué a la conclusión en estos días que esa luz, que esa salida, no está afuera, sino que está adentro nuestro. En esa resiliencia, en esa templanza y en esa solidaridad que mostramos en el momento más adverso y que no tengo dudas que, si somos capaces de sostener, nos va a sacar adelante”.

Por su parte, Nilo Navas, representante de la Unión de Suboficiales Veteranos de Guerra de Malvinas, realizó un repaso de los hechos que rodearon el conflicto y remarcó que “en los colegios, cuando nos preguntan por nuestros soldados, damos nuestro parecer sin tener el parámetro de un triunfo o una derrota, y destacamos que combatimos no sólo con Gran Bretaña sino contra otras fuerzas extranjeras también”. Destacó además que “la labor de nuestros soldados generó más que un dolor de cabeza y esto fue reconocido por las máximas autoridades militares británicas que llegaron a escribir un libro donde expresan que no vinieron de paseo, tal como muchos de ellos habían imaginado; hubo muchos actos de heroísmo protagonizados por quienes fueron a defender a la Patria. Por eso, a 43 años seguimos hablando de valor, honor, disciplina, entrega, solidaridad, valentía y coraje”.

A su turno, Guillermo De La Fuente, en representación del Centro de Veteranos de Guerra de Malvinas, recordó la vida cotidiana en las islas, donde se creó un pacto implícito de compartir comida entre compañeros. En esa línea, manifestó que “hoy Bahía Blanca debe hacer lo mismo: compartir en estos momentos que nos toca atravesar y hagamos de esta ciudad lo que era y, en lo posible, un lugar mucho mejor. Todo esto, apoyado en el ejemplo de nuestros compañeros”.

Para cerrar, el excombatiente destacó que “nos tenemos que levantar para seguir caminando y, como se expresó anoche en la Vigilia, acá no se rinde nadie. Y este es el mejor mensaje que se puede brindar”.