Belliboni se agarró a piñas con un libertario en un streaming y Guillermo Moreno los tuvo que separar

El dirigente del Polo Obrero, Eduardo Belliboni, protagonizó una violenta pelea a golpes con el streamer libertario conocido como “El Presto”. El hecho ocurrió durante la transmisión en vivo del programa “Cosas que pasan”, conducido por Tomás Méndez. La discusión comenzó por las diferencias ideológicas entre ambos y terminó con un intercambio de golpes que obligó al exsecretario de Comercio, Guillermo Moreno, a intervenir para separarlos.

El cruce se desató cuando Belliboni criticó las políticas del presidente Javier Milei y cuestionó el rol de los libertarios. En ese momento, “El Presto” interrumpió con insultos, acusándolo de “vivir del Estado” y de ser parte de “la casta”. Belliboni respondió de inmediato, negando esas acusaciones y defendiendo su labor en el Polo Obrero. La discusión verbal subió de tono rápidamente y terminó con ambos protagonistas levantándose de sus sillas y golpeándose.

Testigos señalaron que la tensión se volvió insostenible cuando “El Presto” acusó a Belliboni de lucrar con la pobreza. Fue en ese instante que el dirigente piquetero se abalanzó sobre el libertario, propinándole un golpe en el rostro. La pelea tomó por sorpresa al resto de los presentes en el estudio, que intentaron calmar la situación sin éxito inmediato. Guillermo Moreno, que participaba del debate, fue quien intervino con fuerza para separarlos antes de que la pelea pasara a mayores.

Luego de varios minutos de tensión, ambos fueron apartados del set y la transmisión continuó, aunque con un clima visiblemente alterado. Tomás Méndez, conductor del ciclo, pidió disculpas a la audiencia y aseguró que “no estaba en los planes” que se generara un episodio de violencia durante el programa. A pesar de la intervención de Moreno y otros presentes, el enfrentamiento dejó un saldo de acusaciones cruzadas y una fuerte repercusión en redes sociales.

Horas después del incidente, Belliboni sostuvo en declaraciones a la prensa que no se arrepiente de haber reaccionado de esa manera. “No voy a permitir que se me falte el respeto ni que se me acuse de cosas que no son ciertas”, afirmó. Por su parte, “El Presto” también utilizó sus redes sociales para referirse al hecho y acusó a Belliboni de haber sido el primero en iniciar el contacto físico. La confrontación encendió nuevamente la discusión sobre los límites del debate político en los medios y en las redes.

