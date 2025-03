Boca goleó a Defensa y Justicia y es líder de su zona

Boca jugó un partido redondo, quizá el mejor desde que Fernando Gago tomó el timón. El Xeneize se despachó con un contundente 4-0 ante Defensa y Justicia y se acomodó como líder solitario de la Zona A en esta décima fecha del Torneo Apertura.

Con goles de Milton Giménez -autor de un doblete-, Edinson Cavani y Miguel Merentiel, el equipo de Pintita arrasó al Halcón y desató la locura en las tribunas, que terminaron repletas de aplausos y sonrisas.

Desde el arranque, Boca impuso su impronta. A los 9 minutos ya gritaba el primero: Giménez desbordó como un rayo y mandó el centro al corazón del área, donde Cavani apareció solo para empujarla. El Matador se sacó la mufa tras una larga sequía goleadora y festejó con alma y vida ante su gente. Poco después, el propio Giménez, que anda con el arco entre ceja y ceja, clavó un misil al ángulo y estiró la ventaja para un Boca que era un vendaval.



El Halcón intentó meterse en partido, pero le costó demasiado. Para colmo, el chileno Williams Alarcón se lesionó feo y dejó la cancha entre lágrimas, encendiendo las alarmas en el cuerpo técnico. Y como si eso fuera poco, una polémica sobre el final del primer tiempo terminó sin sanción para Defensa, pese al planchazo de Cannavo sobre Marcos Rojo que hizo saltar chispas en el VAR.

Ya en el complemento, Boca no aflojó el ritmo. A los cinco minutos, Zenón y Blondel armaron una gran jugada por derecha que Giménez definió con una sutileza de crack. Y cuando el partido se moría, Miguel Merentiel le puso el moño a la tarde con un gol que no quiso festejar por respeto a su ex club.

Con este triunfo, el Xeneize llegó a 21 puntos y manda en soledad, a la espera de lo que pase entre Tigre y Central Córdoba. Defensa, mientras tanto, bajó a la sexta posición aunque sigue en zona de clasificación a los playoffs.

Con información de TyC Sports