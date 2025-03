"Me parte al medio no poder estar en Bahía ayudando"

La modelo Rocío Marengo no pudo ocultar su emoción al referirse a la dramática situación que vive Bahía Blanca, su ciudad natal, luego de la devastadora inundación que golpeó a la región. Esta mañana dialogó en vivo con el programa "Bahía Hoy", emitido por La Brújula 24, donde expresó su dolor y su compromiso para colaborar desde Buenos Aires.

“Es muy fuerte escuchar todo lo que cuentan ustedes en la radio, siempre están al servicio de la gente. Yo a la distancia, con un dolor viendo todo, la angustia al principio de no saber cómo estaba mi gente, mi mamá, viendo todo el desastre”, comentó, visiblemente conmovida.

Marengo explicó cómo está viviendo estos días difíciles lejos de sus afectos y de su tierra. “Es terrible lo que ha pasado, una desgracia enorme. Pero creo que se va a poder poner a la ciudad de pie, hoy toda la Argentina está colaborando, los puntos en Buenos Aires están llenos. Pero vamos a tener que seguir poniéndole el pecho porque esto va a ser largo”, subrayó la modelo, quien aseguró estar movilizada por el apoyo que ha recibido de personas y empresas.

En esa línea, la mediática destacó que ya está en marcha un operativo para enviar donaciones. “Yo estoy motivada, estoy hablando con empresas para que manden ayuda, lo que sea porque todo nos viene bien. Gracias a Dios la gente se entusiasma enseguida. El sábado me va a llegar el primer camión de cosas que conseguí y a partir de ahí lo voy a comunicar para poder llegar a la gente que más lo necesita”, adelantó, demostrando su compromiso con los damnificados por la catástrofe.

Por último, Rocío confesó el dolor que le provoca no poder estar en su ciudad natal en este momento crítico. “Desde mi humilde lugar estoy haciendo el máximo y creo que tenemos que estar todos en la misma para sacar adelante a Bahía. A mí me parte al medio estar lejos, ver lo que está pasando y no poder estar ahí ayudando, me da mucha pena”, concluyó con la voz entrecortada.

Escuchá la nota completa: