El drama de una jubilada que perdió todo

"Harta de los políticos", "Perdí todo lo que me llevó una vida conseguir", "No me quedó nada".

Las frases, dolorosas y marcadas por una voz entrecortada por el llanto, le pertenecen a una jubilada bahiense cuya casa fue arrasada por la inundación.

El testimonio fue publicado por el medio C5N y es uno de los miles que por estas horas representan a los bahienses, víctimas de una catástrofe sin precedentes.