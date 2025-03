Elisa Carrió anunció que será candidata a diputada en la provincia de Buenos Aires

La fundadora de la Coalición Cívica, Elisa "Lilita" Carrió, anunció este miércoles que será candidata a diputada en la provincia de Buenos Aires en las próximas elecciones. La exlegisladora buscará regresar al Congreso con el objetivo de estar presente "por si viene una crisis".

Carrió explicó que su decisión responde a la posibilidad de que el país enfrente una crisis política y económica en los próximos meses, así como al eventual tratamiento de un nuevo acuerdo con el FMI en el Congreso. "Vamos a garantizar el acuerdo con el Fondo, con una condición: que no se use para sostener ni planchar el dólar. Eso es lo que quieren esconder. El staff no va a consentir darle fondos para que el Gobierno intervenga en el mercado, y creo que el Congreso no se lo tiene que permitir, pero es lo más importante para la gobernabilidad. Es importante que la CC esté en las bancas", afirmó.

En cuanto a la Ciudad de Buenos Aires, la dirigente confirmó que Paula Oliveto será la candidata del espacio para la Legislatura porteña. "La Coalición Cívica decidió ser protagonista en la elección de la ciudad de Buenos Aires del próximo 18 de mayo. Para esta etapa, confiamos en el liderazgo de Paula Oliveto para representar con nitidez nuestras convicciones, valores y propuestas", declaró el presidente del partido, Maximiliano Ferraro. Carrió respaldó la candidatura y agregó: "Va mi mejor discípula".

Durante una entrevista con LN+, Carrió también criticó al Gobierno por la designación de jueces para la Corte Suprema mediante decreto, calificando la medida de "inconstitucional". No obstante, descartó la posibilidad de impulsar un pedido de juicio político contra el Presidente: "Como no se lo pedí a Néstor Kirchner en 2004 cuando teníamos un informe sobre la obra pública", argumentó.

Asimismo, Carrió aseguró contar con testimonios de testigos sobre supuestos hechos de corrupción en el financiamiento de la campaña de La Libertad Avanza (LLA), mencionando que estarían vinculados a la criptomoneda $LIBRA. "Los actos de corrupción se cometieron en el financiamiento de campaña, en el pedido de dinero. Esto va a salir después por el exterior. No será ahora, será el año que viene", adelantó.

Respecto al escándalo de la criptomoneda, la exdiputada sostuvo que se trata de "una estafa piramidal". "Se benefician los Milei. Por eso Davis dice que la plata era de la Argentina, ¿de qué Argentina? De Milei. Porque hay tres que entran al principio, una de las cuales tiene la marca. En enero, antes de que empiece esto, Karina inscribió la marca Milei acá en la Argentina", concluyó.

Con información de Ámbito