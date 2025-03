Apertura de sesiones: Milei repasó resultados económicos y volvió a cargar contra Kicillof

El presidente Javier Milei abrió este sábado las sesiones ordinarias del Congreso con un discurso de poco más de una hora de duración en el que repasó los logros de su gestión en el último año, reiteró las reformas que se propone en materia económica, judicial y tributaria. Además, pidió el acompañamiento del Congreso en el acuerdo con el FMI y reiteró sus amenazas de intervenir la provincia de Buenos Aires.

En el recinto estaban seis gobernadores: Martín Llaryora, de Cordoba; Leandro Zdero de Chaco; Claudio Poggi de San Luis; Leandro Pullaro de Santa Fe; Ignacio Torres de Chubut, y el jefe de gobierno porteño, Jorge Macri.

Las cámaras mostraron una sala semivacía ante la ausencia de los legisladores. Muchos bloques no concurrieron (como Unión por la Patria-UP) mientras otros llevaron una representación mínima. En el palco había militantes e invitados como la pareja del presidente, la actriz Yuyito González.

El presidente enumeró resultados económicos sobre equilibrio fiscal, inflación y pobreza y aseguró que el ajuste "es el más exitoso hasta la fecha": "La caída de la pobreza se vio impulsado por la baja de la inflación, el aumento sostenido de los salarios reales y la jubilaciones y el aumento del AUH en términos reales y del plan Alimentar dado que para nosotros la reconstrucción Argentina debe hacerse con todos adentro en serio, no en discursos", dijo.

Milei también se refirió a la obra pública: "Quiero dejar en claro una de las grandes falacias y mentiras de la política para con la gente cuando dicen que la obra pública genera trabajo. Le digo a los argentinos de bien que eso es falso porque las obras públicas hay que financiarlas y se financian con impuestos ya sea explícitos o con emisión monetaria que deriva después en el impuesto inflacionario o con deuda, esa inmoralidad que castiga la generaciones futuras".

El mandatario también aseguró que en el país registró en el último año "el índice de homicidios más bajo de Sudamérica. Rosario, atormentada por el narcotráfico, gracias al plan bandera encabezado por la ministra Bullrich, vimos el índice de criminalidad más bajo con menos de 100 crímenes".

"El estado de la nación es mucho más prometedor de lo que teníamos hace un año. Hoy habiendo transitado poco más de nuestro primer año invitamos a los argentinos a juzgarnos por nuestros resultados", dijo al resumir su gestión hasta ahora.

Milei afirmó que "la motosierra no es solo un programa de gobierno, es una política de estado que seguirá durante años y no parará hasta que no encuentre el final del estado en el largo plazo". Reiteró que "el régimen laboral que impera desde hace 50 años quedó completamente obsoleto y hoy lo único que hace es proteger con beneficios a las pocas personas que van quedando en el sector formal mientras expulsa cada año a millones a la informalidad".

Sobre los impuestos dijo que se está "trabajando en brindarle autonomía fiscal a las provincias en los impuestos que hoy recauda el estado nacional en su nombre. De este modo, el estado nacional establecerá un piso mínimo para cada impuesto sustancialmente inferior al total actual y luego las provincias podrán elevarlo a su criterio lo que indudablemente creará una competencia fiscal".

Calificó como "oportunidad histórica" la posibilidad de firma un acuerdo comercial con Estados Unidos: "Una oportunidad que ya se nos presentó hace 20 años y dejamos pasar desaprovechando el último gran boom de crecimiento que vio el planeta, pero para aprovechar esta oportunidad histórica que se nos vuelve a presentar, es necesario estar dispuestos a flexibilizar o incluso llegando el caso a salir del Mercosur que lo único que logró desde su creación es enriquecer a los grandes industriales brasileros a costa de empobrecer a los argentinos".

Reiteró la amenaza de intervenir la provincia de Buenos Aires

En una sección de su discurso el mandatario reiteró su postura sobre la provincia de Buenos Aires en materia de inseguridad y se dirigió al gobernador Axel Kicillof:

"Mientras siga con su visión de que los asesinos y los violadores son víctimas del sistema en línea con el wokismo jurídico de Safaroni, no solo no tenemos nada para conversar, sino que además quiero decirle que jamás resolverá el gravísimo problema de inseguridad de la provincia ya que ser tolerante con los delincuentes es castigar a las personas de bien. Si quiere resolver el problema tiene dos alternativas: abandonar esa visión abolicionista y castigar a los criminales; o correrse del camino y dejarnos resolver el problema a nosotros, porque si hay algo que caracteriza este gobierno nacional es que no nos tiembla el pulso y los problemas los arreglamos en serio."

Agregó que "no podremos resolver la crisis de delincuencia en nuestro país sin una justicia verdaderamente independiente y efectiva. Y la justicia no va a funcionar correctamente hasta que la política se decida a dejar de politizar los nombramientos de los jueces, fiscales y defensores públicos”, dijo. Y agregó: “Vamos a avanzar en el envío de los pliegos de todos los cargos vacantes en la justicia federal, incluidos el procurador general, el defensor general, el defensor del pueblo, todos los juzgados federales, todas las fiscalías y todos los defensores públicos que hoy faltan designar, que son alrededor del 40% de los magistrados de la justicia federal.”

Milei adelantó que enviará al Congreso el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI): “Para realizar las reformas que el país necesita, hace falta apoyo del Poder Legislativo. queremos darle la oportunidad a este Congreso para acompañarnos en el ambicioso proceso que hemos emprendido y en este nuevo acuerdo”.

"El dinero que ingrese del FMI el Tesoro lo utilizará para pagar su deuda con el Banco Central. Terminaría con la inflación", planteó Milei, y prometió un ajuste fiscal mayor, con más recortes del gasto público.