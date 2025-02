El baile viral de Pipo Gorosito tras eliminar a Boca

Alianza Lima logró una histórica clasificación en la Copa Libertadores tras eliminar a Boca Juniors en una definición por penales, resultado que desató una celebración particular en el vestuario visitante de la Bombonera. El entrenador del conjunto peruano, el argentino Néstor Pipo Gorosito, fue protagonista del festejo, ya que se animó a bailar junto a sus dirigidos, consolidando un momento que rápidamente se viralizó en redes sociales.

El desenlace de la llave quedó marcado por las declaraciones previas de Gorosito, quien había minimizado la influencia del estadio del conjunto xeneize, un recinto al que muchos jugadores y entrenadores han catalogado como uno de los más intimidantes del continente. “Lo de la cancha de Boca es todo biri biri. Es un mito. Nunca mataron a ningún jugador ahí adentro. La hinchada no juega. Es todo sanata lo de la Bombonera”, había declarado el técnico de Alianza en la previa del encuentro, lo que generó una gran polémica.

Tras el partido, el club peruano utilizó la propia frase de su entrenador para lanzar una chicana a Boca en sus redes oficiales. “Y sí, Pipo. Fue puro biri biri”, publicaron en la cuenta de X (antes Twitter), acompañando el mensaje con un video en el que se ve a los jugadores y al cuerpo técnico festejando en los vestuarios. En ese mismo clip aparece Gorosito bailando en medio de la celebración, lo que aumentó el impacto de la publicación.

El contexto del partido estuvo cargado de tensión desde el inicio, con cruces entre Gorosito y el arbitraje en el partido de ida en Lima. El DT había manifestado su preocupación por el trato que recibiría su equipo en la revancha en Argentina, pero finalmente su equipo supo soportar la presión y llevó la definición a los penales, donde se impuso con efectividad perfecta.

Para Boca, la eliminación representa un golpe significativo, dado su historial en la Copa Libertadores y la expectativa generada en la actual edición del torneo. Para Alianza Lima, en cambio, significa una clasificación histórica y un envión anímico clave de cara a la Fase 3 del certamen continental.

Una vez finalizado el encuentro, el director técnico brindó una conferencia de prensa en la que se volvió a referir a la Bombonera: ”Yo entro a la cancha y puede no haber nadie o un millón de personas. Es el contrario y la pelota. A Boca lo hicieron grande los equipazos que ha tenido. A la cancha entran los jugadores porque sino un equipo tendría que ganar todos los partidos y eso no sucede. Puedo ir al Maracaná y jugar mal o bien, pero no por el estadio o la gente. Nos daban por muertos antes de jugar, en el fútbol no se puede predecir”.

“Queríamos jugar más lejos, de igual a igual. Boca nos superó. Tenemos que mejorar un montón de cosas, pero la alegría cubre las falencias. Las tenemos que ver para que no se vuelvan a repetir. Allá merecimos ganar por dos o tres goles”, analizó con autocrítica. Aunque luego sacó a relucir su orgullo: “Argentina salió campeón del mundo por penales y no vi a ningún argentino triste. Con el máximo respeto al otro cuerpo técnico, jugaron mejor. Tenemos que mejorar de visitante para no sufrir como sufrimos hoy”.

