Conoce los rivales de Olimpo y Villa Mitre en el Federal A

Esta tarde se realizó el sorteo del fixture del Torneo Federal A 2025. Recordemos que este torneo ofrece 2 ascensos a la Primera Nacional 2026 y 4 descensos al Torneo Regional 2026.

1ra. fecha - 16/03/25

RINCON vs. CIPOLLETTI

OLIMPO vs. SOL DE MAYO

GERMINAL vs. GMO. BROWN

SANTAMARINA vs. VILLA MITRE

KIMBERLEY vs. CIRCULO DEP.

2da. fecha - 23/03/25

KIMBERLEY vs. RINCON

CIRCULO DEP. vs. SANTAMARINA

VILLA MITRE vs. GERMINAL

GMO. BROWN vs. OLIMPO

SOL DE MAYO vs. CIPOLLETTI

3ra. fecha - 30/03/25

RINCON vs. SOL DE MAYO

CIPOLLETTI vs. GMO. BROWN

OLIMPO vs. VILLA MITRE

GERMINAL vs. CIRCULO DEP.

SANTAMARINA vs. KIMBERLEY

4ta. fecha - 06/04/25

SANTAMARINA vs. RINCON

KIMBERLEY vs. GERMINAL

CIRCULO DEP. vs. OLIMPO

VILLA MITRE vs. CIPOLLETTI

GMO. BROWN vs. SOL DE MAYO

5ta. fecha - 13/04/25

RINCON vs. GMO. BROWN

SOL DE MAYO vs. VILLA MITRE

CIPOLLETTI vs. CIRCULO DEP.

OLIMPO vs. KIMBERLEY

GERMINAL vs. SANTAMARINA

6ta. fecha - 20/04/25

GERMINAL vs. RINCON

SANTAMARINA vs. OLIMPO

KIMBERLEY vs. CIPOLLETTI

CIRCULO DEP. vs. SOL DE MAYO

VILLA MITRE vs. GMO. BROWN

7ma. fecha - 27/04/25

RINCON vs. VILLA MITRE

GMO. BROWN vs. CIRCULO DEP.

SOL DE MAYO vs. KIMBERLEY

CIPOLLETTI vs. SANTAMARINA

OLIMPO vs. GERMINAL

8va. fecha - 04/05/25

OLIMPO vs. RINCON

GERMINAL vs. CIPOLLETTI

SANTAMARINA vs. SOL DE MAYO

KIMBERLEY vs. GMO. BROWN

CIRCULO DEP. vs. VILLA MITRE

9na. fecha - 11/05/25

RINCON vs. CIRCULO DEP.

VILLA MITRE vs. KIMBERLEY

GMO. BROWN vs. SANTAMARINA

SOL DE MAYO vs. GERMINAL

CIPOLLETTI vs. OLIMPO

10ma. fecha - 18/05/25

CIPOLLETTI vs. RINCON

SOL DE MAYO vs. OLIMPO

GMO. BROWN vs. GERMINAL

VILLA MITRE vs. SANTAMARINA

CIRCULO DEP. vs. KIMBERLEY

11ra. fecha - Sabado 24/05/25

RINCON vs. KIMBERLEY

SANTAMARINA vs. CIRCULO DEP.

GERMINAL vs. VILLA MITRE

OLIMPO vs. GMO. BROWN

CIPOLLETTI vs. SOL DE MAYO

12da. fecha - 01/06/25

SOL DE MAYO vs. RINCON

GMO. BROWN vs. CIPOLLETTI

VILLA MITRE vs. OLIMPO

CIRCULO DEP. vs. GERMINAL

KIMBERLEY vs. SANTAMARINA

13ra. fecha - 08/06/25

RINCON vs. SANTAMARINA

GERMINAL vs. KIMBERLEY

OLIMPO vs. CIRCULO DEP.

CIPOLLETTI vs. VILLA MITRE

SOL DE MAYO vs. GMO. BROWN

14ta. fecha - 15/06/25

GMO. BROWN vs. RINCON

VILLA MITRE vs. SOL DE MAYO

CIRCULO DEP. vs. CIPOLLETTI

KIMBERLEY vs. OLIMPO

SANTAMARINA vs. GERMINAL

15ta. fecha - 22/06/25

RINCON vs. GERMINAL

OLIMPO vs. SANTAMARINA

CIPOLLETTI vs. KIMBERLEY

SOL DE MAYO vs. CIRCULO DEP.

GMO. BROWN vs. VILLA MITRE

16ta. fecha - 29/06/25

VILLA MITRE vs. RINCON

CIRCULO DEP. vs. GMO. BROWN

KIMBERLEY vs. SOL DE MAYO

SANTAMARINA vs. CIPOLLETTI

GERMINAL vs. OLIMPO

17ma. fecha - 06/07/25

RINCON vs. OLIMPO

CIPOLLETTI vs. GERMINAL

SOL DE MAYO vs. SANTAMARINA

GMO. BROWN vs. KIMBERLEY

VILLA MITRE vs. CIRCULO DEP.

18va. fecha - 13/07/25

CIRCULO DEP. vs. RINCON

KIMBERLEY vs. VILLA MITRE

SANTAMARINA vs. GMO. BROWN

GERMINAL vs. SOL DE MAYO

OLIMPO vs. CIPOLLETTI