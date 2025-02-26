Conoce los rivales de Olimpo y Villa Mitre en el Federal A

Esta tarde se realizó el sorteo del fixture del Torneo Federal A 2025. Recordemos que este torneo ofrece 2 ascensos a la Primera Nacional 2026 y 4 descensos al Torneo Regional 2026.
1ra. fecha - 16/03/25
RINCON vs. CIPOLLETTI
OLIMPO vs. SOL DE MAYO
GERMINAL vs. GMO. BROWN
SANTAMARINA vs. VILLA MITRE
KIMBERLEY vs. CIRCULO DEP.
2da. fecha - 23/03/25
KIMBERLEY vs. RINCON
CIRCULO DEP. vs. SANTAMARINA
VILLA MITRE vs. GERMINAL
GMO. BROWN vs. OLIMPO
SOL DE MAYO vs. CIPOLLETTI
3ra. fecha - 30/03/25
RINCON vs. SOL DE MAYO
CIPOLLETTI vs. GMO. BROWN
OLIMPO vs. VILLA MITRE
GERMINAL vs. CIRCULO DEP.
SANTAMARINA vs. KIMBERLEY
4ta. fecha - 06/04/25
SANTAMARINA vs. RINCON
KIMBERLEY vs. GERMINAL
CIRCULO DEP. vs. OLIMPO
VILLA MITRE vs. CIPOLLETTI
GMO. BROWN vs. SOL DE MAYO
5ta. fecha - 13/04/25
RINCON vs. GMO. BROWN
SOL DE MAYO vs. VILLA MITRE
CIPOLLETTI vs. CIRCULO DEP.
OLIMPO vs. KIMBERLEY
GERMINAL vs. SANTAMARINA
6ta. fecha - 20/04/25
GERMINAL vs. RINCON
SANTAMARINA vs. OLIMPO
KIMBERLEY vs. CIPOLLETTI
CIRCULO DEP. vs. SOL DE MAYO
VILLA MITRE vs. GMO. BROWN
7ma. fecha - 27/04/25
RINCON vs. VILLA MITRE
GMO. BROWN vs. CIRCULO DEP.
SOL DE MAYO vs. KIMBERLEY
CIPOLLETTI vs. SANTAMARINA
OLIMPO vs. GERMINAL
8va. fecha - 04/05/25
OLIMPO vs. RINCON
GERMINAL vs. CIPOLLETTI
SANTAMARINA vs. SOL DE MAYO
KIMBERLEY vs. GMO. BROWN
CIRCULO DEP. vs. VILLA MITRE
9na. fecha - 11/05/25
RINCON vs. CIRCULO DEP.
VILLA MITRE vs. KIMBERLEY
GMO. BROWN vs. SANTAMARINA
SOL DE MAYO vs. GERMINAL
CIPOLLETTI vs. OLIMPO
10ma. fecha - 18/05/25
CIPOLLETTI vs. RINCON
SOL DE MAYO vs. OLIMPO
GMO. BROWN vs. GERMINAL
VILLA MITRE vs. SANTAMARINA
CIRCULO DEP. vs. KIMBERLEY
11ra. fecha - Sabado 24/05/25
RINCON vs. KIMBERLEY
SANTAMARINA vs. CIRCULO DEP.
GERMINAL vs. VILLA MITRE
OLIMPO vs. GMO. BROWN
CIPOLLETTI vs. SOL DE MAYO
12da. fecha - 01/06/25
SOL DE MAYO vs. RINCON
GMO. BROWN vs. CIPOLLETTI
VILLA MITRE vs. OLIMPO
CIRCULO DEP. vs. GERMINAL
KIMBERLEY vs. SANTAMARINA
13ra. fecha - 08/06/25
RINCON vs. SANTAMARINA
GERMINAL vs. KIMBERLEY
OLIMPO vs. CIRCULO DEP.
CIPOLLETTI vs. VILLA MITRE
SOL DE MAYO vs. GMO. BROWN
14ta. fecha - 15/06/25
GMO. BROWN vs. RINCON
VILLA MITRE vs. SOL DE MAYO
CIRCULO DEP. vs. CIPOLLETTI
KIMBERLEY vs. OLIMPO
SANTAMARINA vs. GERMINAL
15ta. fecha - 22/06/25
RINCON vs. GERMINAL
OLIMPO vs. SANTAMARINA
CIPOLLETTI vs. KIMBERLEY
SOL DE MAYO vs. CIRCULO DEP.
GMO. BROWN vs. VILLA MITRE
16ta. fecha - 29/06/25
VILLA MITRE vs. RINCON
CIRCULO DEP. vs. GMO. BROWN
KIMBERLEY vs. SOL DE MAYO
SANTAMARINA vs. CIPOLLETTI
GERMINAL vs. OLIMPO
17ma. fecha - 06/07/25
RINCON vs. OLIMPO
CIPOLLETTI vs. GERMINAL
SOL DE MAYO vs. SANTAMARINA
GMO. BROWN vs. KIMBERLEY
VILLA MITRE vs. CIRCULO DEP.
18va. fecha - 13/07/25
CIRCULO DEP. vs. RINCON
KIMBERLEY vs. VILLA MITRE
SANTAMARINA vs. GMO. BROWN
GERMINAL vs. SOL DE MAYO
OLIMPO vs. CIPOLLETTI