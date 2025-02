Robaron en las oficinas de OSECAC

Las autoridades de la Obra Social de los Empleados de Comercio (OSECAC) denunciaron un robo en las oficinas ubicadas sobre la calle 9 de Julio 475, a metros del hospital Raúl Matera.

Según pudo averiguar la redacción de La Brújula 24, desconocidos ingresaron durante la madrugada a las instalaciones de la obra social, para alzarse elementos personales de los empleados de la prestataria y una suma de dinero, aún no especificada, que se encontraba en una cada de seguridad.

Teresa Pezzella, titular de la delegación local de OSECAC, explicó que los amigos de lo ajeno entraron por un sector que se encuentra en obra. "Dieron vuelta algunas oficinas, se llevaron objetos personales. No puedo confirmar el monto hasta que no hagamos el arqueo, pero acá no se manejan grandes sumas, no tenemos millones".

"Había una caja de seguridad con la recaudación diaria, que es para pagar a prestadores y reintegros. Es el monto del día de ayer, pero las chequeras no se las llevaron", argumentó.

Y agregó: "Tenemos cámaras afuera, en la calle, y aparentemente ingresaron por la parte de la obra, Eso lo está analizando Policía Científica. Ahora ya estamos trabajando con normalidad".