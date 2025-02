El entramado detrás de una mujer pionera en el mundo de los bomberos

Por Leandro Grecco

Las barreras se rompen a partir de las batallas silenciosas que se libran y asumen en medio de guerras que se iniciaron y los valientes continuadores deciden, lanza en mano, continuar. Si bien el ejemplo puede remitir a una escena violenta, es meramente descriptiva. Desde la dialéctica, muchas de ellas se ganan no sin antes haber atravesado reveses dolorosos y es ahí donde, quien no abandona, tiene premio.

Históricamente, varias disciplinas parecían vedadas para un sector de la sociedad. En esta ocasión, nos centramos en una actividad que solo se creía exclusiva del género masculino y, a la cual, por diversos factores, a la rama femenina le resultaba ciertamente imposible de acceder. Ese tipo de situaciones despierta una multiplicidad de posturas, algunas a favor y otras en contra, que abren el debate.

Andrea Tumminello no es la primera mujer en llegar a un cuartel de bomberos voluntarios de la región, pero sí fue pionera en alcanzar una jefatura, con todo lo que ello implica. En diálogo con LA BRÚJULA 24, reconoció que nunca fue su objetivo llegar a ese puesto, ni siquiera imaginaba en su juventud sumarse al cuerpo de servidores públicos de General Daniel Cerri. Una charla reveladora.

“Nací en la ciudad de Villa Mitre (risas), pero cuando me casé, hace 30 años, me mudé a General Daniel Cerri. Tengo el corazón partido. Soy la mayor de tres hermanos, a la del medio le llevo 18 meses y soy cinco años más grande que el menor”, rompió el hielo Tumminello con entusiasmo.

Y añadió: “Mi papá era carpintero y mi mamá ama de casa. Durante mi niñez y juventud vivimos en Castelar al 1400, a la vuelta de la Iglesia San José. Allí fui al jardín de infantes, la primaria la cursé en la Escuela N° 12 y la secundaria en la Media N° 2 de calle Corrientes”.

“Fui buena alumna, en general aplicada y hasta me daba mis tiempos para jugar al básquet en Villa Mitre, donde mis profesores fueron Gabriel “El Víbora” Anses y Christian González”, rememoró con nostalgia sobre una actividad que retomó con el tiempo, la cual la acompaña en el presente.

No obstante, acotó que “estudié tres años Ingeniería Civil, pero en el viaje de egresados conocí a quien era mi marido, por eso al tiempo que regresamos nos casamos, nos instalamos en Cerri y como me quedaba lejos la UNS, abandoné la cursada de la carrera”.

“Me gustó la calma del pueblo, sumado a que no había tanta frecuencia de colectivos y en ese entonces tampoco manejaba. Nació nuestra primera hija hace 31 años (tiene otra más y un varón que es el más chico) y eso ocupó una buena parte de mi tiempo y de a poco empezó a rondar la idea de convertirme en bombera”, advirtió la entrevistada.

Un golpe de suerte le iba a dar un guiño a su destino: “El cuartel tiene 38 años y cuando me volqué a la actividad ya había mujeres, las primeras egresadas, que en un principio iban a hacer trabajo administrativo en la oficina, pero luego manifestaron que querían salir, hicieron el curso y se sumaron al cuerpo activo”.

“Eso me abrió la puerta y creo que resultó clave porque fui parte de la segunda y la tercera camada de las chicas, en mi caso no había ningún antecedente familiar que me haya abierto las puertas de la institución”, sintetizó, en lo que respecta a otra curiosidad ligada a el camino elegido.

La oportunidad se dio en el momento justo: “Fueron dos compañeras de trabajo en la consultora que se dedicaba a hacer encuestas quienes me preguntaron si quería sumarme al cuartel, ver de qué se trataba. Les respondí no del todo convencida que me iba a dar una vuelta en algún momento hasta que cumplí con mi palabra”.

“Hasta ahí solo había pasado por la puerta o escuchaba la sirena, no llamaba mi atención, pero ese día conversé con quienes estaban circunstancialmente en el lugar, me recibieron re bien y me explicaron algunas cuestiones del funcionamiento”, infirió Tumminello con tono pausado.

Andrea rememoró que “después, las chicas me insistieron para anotarme, no perdía nada, y así es como arranqué a estudiar y de a poquito fui descubriendo que me gustaba la actividad, aunque jamás imaginé que se iba a convertir en lo que significa hoy”.

“Rendí los exámenes y llegó una de las primeras salidas en Alférez San Martín en el móvil número dos, un emblema de la institución. Iba el chofer, un acompañante y los bomberos, entre los que estaba yo, parados atrás”, disparó, a modo de anécdota.

La historia continúa: “Llegamos llenos de tierra, muertos de calor, el fuego nos corrió por el viento y por dentro me preguntaba ‘qué tengo que hacer acá’, con mi hija del medio que era bebé. Al otro día, volvió a sonar la sirena, salí y nació el enamoramiento con la vocación”.

“El ayudar a los demás, sumado a la retribución afectiva que uno recibe motivaron a que de a poco me fuera insertando cada vez más. Casi sin querer, me convertí en la primera mujer en la Federación Centro-Sur, compuesta por 26 cuerpos, en ser la jefa de un cuartel”, resaltó la entrevistada.

Sin buscar muchas explicaciones, enunció que “fue algo que se fue dando, que nunca me había propuesto, pero una se va comprometiendo, fui segunda jefe en dos gestiones, la primera duró poco tiempo, me ofrecieron la jefatura pero no acepté porque mi hijo era recién nacido”.

“Volvió Fabián Fabrizzi, el actual delegado de General Cerri, y me dijo que me acompañaría hasta que estuviera preparada para el máximo cargo, algo que sucedió luego de cinco años. En esa época, eran pocos los cuarteles con mujeres que acrediten una trayectoria, algo que se ha ido revirtiendo con los años”, celebró, promediando el ida y vuelta con este cronista.

Consultada respecto a la preparación mental para afrontar momentos duros, explicó que “las salidas que más te marcan son los hechos de tránsito, en especial en la ruta, donde haya involucrados menores y particularmente siendo madres. Contamos con una de las pocas psicólogas de emergencias que existen porque además es bombero, pero que ahora está en Médanos”.

“Nos asistía al regresar al cuartel, reunía a quienes habíamos intervenido y hablábamos de lo qué habíamos hecho, si se podía haber mejorado en algún aspecto o algo se hizo mal para mejorarlo a futuro”, aseguró.

Y sobre esa dinámica resaltó que “cada uno cuenta su experiencia y cómo se sintió, hay siniestros que te pegan más que otros, también depende de la vulnerabilidad en la que uno se halle. Es que cuando se acude a una urgencia no siempre se sabe con qué se va a encontrar, la información no siempre es completa, más allá de que cuando hay fallecidos es usual que nos lo anticipen”.

“Tratamos de trabajar para manejar esos impactos visuales de un hecho para que la afectación en el bombero no sea contraproducente en su accionar. Dejé la jefatura el año pasado por una cuestión de salud, tuve un pico de estrés que me obligó a parar la pelota”, dijo al analizar un proceso traumático vivido hace unos meses.

En tal sentido, comentó que “sigo como oficial, soy bombera y trato de aportar desde esa parte, un poco más tranquila en lo que respecta a la responsabilidad. Tenemos la suerte de contar con una escuela de cadetes, chicos que ingresan a los 12 años y a los 18 ya están listos para ser bomberos”.

“La formación, por más que no alcancen el objetivo, les sirve para otros ámbitos de la vida. Ese grupo nutrido nos permite desde hace cinco años no tener necesidad de incorporar bomberos adultos, nos abastecemos con nuestra materia prima por así decirlo”, argumentó con una sonrisa en su rostro.

Asimismo, lo ejemplificó con un dato objetivo: “Tenemos 45 chicos, en su mayoría de la rama femenina, a los cuales los vamos moldeando a nuestra manera, dotándolos de los valores de responsabilidad, moral y ética, aspectos que terminan siendo vitales para el desarrollo posterior”.

“Sé de otros cuarteles a los que les cuesta y tienen que sumar a gente grande que trae un backup y está chipeada de otra forma. En nuestro caso, contamos con ese capital de formación y es un orgullo para mi en lo particular y para todo el cuerpo de bomberos de Cerri en general”, concluyó.

Feliz y satisfecha con todo lo entregado en estos casi 53 años de vida, Andrea Tumminello siente que aún tiene mucho más por dar. Querida por sus pares, reconocida por quienes la frecuentan en Cerri, puede mirar a todos a los ojos y, sin proponérselo, sentó jurisprudencia para que otras mujeres puedan realizar una carrera similar a la de ella en el ámbito bomberil de la región.