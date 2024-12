Así fue la impactante entrevista de Susana Giménez a ella misma como La Mary

En un cierre de temporada inolvidable, Susana Giménez sorprendió a su audiencia al protagonizar un diálogo consigo misma gracias a la Inteligencia Artificial. La entrevista la reunió con La Mary, el personaje que interpretó hace cinco décadas en la emblemática película de 1974 dirigida por Daniel Tinayre. La charla, llena de nostalgia y reflexión, recreó a la Susana de 30 años, dándole vida a través de una actriz caracterizada y tecnología avanzada que replicó su rostro y voz de aquella época.

Durante la conversación, La Mary planteó preguntas profundas y triviales que invitaron a la diva a reflexionar sobre su vida. Entre ellas, cuestionó a quién consideraba el amor de su vida y si cambiaría algo de su pasado. “Nunca cambiaría ni un minuto de mi vida”, aseguró Susana, aunque luego matizó: “A lo mejor cambiaría la forma de encarar algunas cosas”. También surgieron anécdotas personales, como cuándo dejó de fumar, motivada por sus compromisos teatrales, y cómo conoció a figuras icónicas como Rita Hayworth.

El momento más conmovedor llegó cuando La Mary le preguntó a quién extrañaba. Sin dudar, la conductora confesó: “Lo que más extraño es a mamá. Un hombre no me interesa”. Recordó con ternura a su madre, María Luisa Sanders, quien falleció en 1996, y reflexionó sobre su relación: “No la valoré tanto en mi niñez y juventud como después, al comprender su vida y sus sacrificios”.

Con su característico humor, Susana también ofreció consejos a su versión más joven: “No te cases, no te lo aconsejo”. Además, ironizó sobre su mediático divorcio de Huberto Roviralta, afirmando: “Algún hombre me robó, pero amparado por la ley”. La diva recordó con gratitud las alegrías que vivió, concluyendo con una cita del poema de Amado Nervo: “Vida nada me debes, vida estamos en paz”.

Al finalizar, Susana confesó que inicialmente tenía dudas sobre el proyecto, pero quedó profundamente conmovida al ver el resultado. “Es emocionante. Me tocó el corazón”, expresó con sinceridad. La entrevista no solo celebró el legado de La Mary, sino que también permitió a la diva reflexionar sobre su trayectoria y compartir momentos de vulnerabilidad con su público.

Con información de Infobae