El piquetero Eduardo Belliboni atacó al influencer libertario Fran Fijap en una entrevista

El influencer Fran Fijap denunció que fue agredido nuevamente, esta vez en un estudio de streaming durante una entrevista con Eduardo Belliboni, líder del Polo Obrero. El episodio ocurrió en el canal Border Periodismo, conducido por María Julia Oliván.

Según relató Fijap en sus redes sociales, Belliboni lo golpeó un intercambio que se tornó violento. Por la noche del jueves, se difundió el video del altercado, que muestra cómo la situación se salió de control tras 20 minutos de entrevista. Y se hizo viral.

El incidente comenzó cuando Belliboni intentó estrechar la mano de Fijap, quien rechazó el gesto con un insulto: “No, no, tocá para allá boludo”. Esto desató la furia del piquetero, que respondió: “A mí no me digas boludo porque me levanto y te doy un sopapo”. Al ser desafiado por el libertario, Belliboni se levantó de su asiento y encaró al influencer gritando: “¿A quién le decís boludo?”. En medio del cruce, Fijap retrocedió hasta colocarse detrás de la conductora, quien intentaba calmar la situación. Sin embargo, la grabación fue editada y el desenlace completo se publicará más adelante.

🚨SE FILTRÓ EL VIDEO DE BELIBONI TOTALMENTE FUERA DE SI🚨 pic.twitter.com/jQP8Yym8ix — 𝕿𝖍𝖊 𝕶𝖎𝖓𝖌✈️ (@Thekingok__) December 6, 2024

La militancia digital de La Libertad Avanza reaccionó rápidamente en las redes, compartiendo imágenes del enfrentamiento. El legislador Ramiro Marra criticó a Belliboni, acusándolo de agredir a una persona mucho más joven que él frente a una mujer y ante las cámaras. Además, algunos libertarios aseguraron que Belliboni también intentó golpear a la periodista María Julia Oliván, aunque no hay pruebas directas que respalden esta acusación en las imágenes difundidas.

Fijap, por su parte, calificó el acto como un intento de asesinato y lo expresó en su cuenta en X: “Belliboni intentó asesinarme. No solo me pegó a mí, también a María Julia Oliván”. Además, actualizó su biografía definiéndose como “sobreviviente de tres intentos de asesinato kirchneristas”. En una entrevista con LN+, Fijap relató que la pelea comenzó cuando mostró videos polémicos sobre el Polo Obrero, lo que habría enfurecido al dirigente. Sin embargo, descartó presentar una denuncia penal.

No solo me pegó a mi, también a @mjolivan pic.twitter.com/5YKMZNTGfF — Fran Fijap (@FranFijap) December 5, 2024

Por su lado, Belliboni ofreció su versión en diálogo con AM 750. Aseguró haber sido agredido verbal y físicamente por Fijap, quien lo insultó y empujó. “Le extendí la mano para saludarlo y me dijo ‘yo no te voy a dar la mano porque sos un viejo pelotudo’. Él me empujó, y yo solo me defendí”, argumentó. El dirigente también calificó a Fijap como un provocador y mencionó sus problemas de salud al señalar que no está en condiciones físicas para pelear.

El historial de conflictos de Fijap incluye varios episodios similares. Uno de los más recientes ocurrió durante una protesta frente al Congreso en octubre, donde fue atacado por militantes de izquierda y tuvo que refugiarse en una pizzería cercana. En otra ocasión, denunció haber sido golpeado por militantes radicales al intentar entrevistar a Martín Lousteau. Tras estos hechos, Fijap fue invitado por el presidente Javier Milei a la Quinta de Olivos, mostrando el respaldo político que ha recibido ante las agresiones sufridas.

Con información de Infobae