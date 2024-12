Hablaron Iliana Calabró, Marina y Barbano: ¿Habrá un encuentro?

Después de un merecido descanso, llega al aire de La Brújula 24 una nueva columna de Laura Ubfal, la periodista que más sabe del mundo del espectáculo. Como siempre, todo lo que tenés que saber lo encontrás en el programa "Hora Pico".

Recordá que podés conocer más sobre estas cuestiones ingresando a www.laubfal.com.

Wanda Nara implacable: no se calló nada sobre Icardi y China Suárez

Wanda Nara, invitada al programa de Susana Giménez, inició la charla desmintiendo rumores y revelando detalles de su vida personal. Entre las declaraciones, aseguró que su regreso al look rubio no tuvo que ver con ninguna exigencia. Durante la entrevista, confesó: "Me gusta ir de frente, siempre con respeto".

La conversación abordó el estado de su relación con Mauro Icardi, marcando un antes y un después tras la polémica con la actriz China Suárez. Wanda recordó: "Cuando pasó lo de la China, cargué a mis hijos y me fui a Milán. Mauro bajó diez kilos por todo lo que ocurrió". También expresó que la situación la impulsó a retomar su independencia laboral, destacando que había dejado muchas cosas de lado por su matrimonio.

"Nunca hay que dejar nada por un hombre", enfatizó Wanda, quien relató cómo el escándalo afectó a su familia. Detalló que tuvo que enfrentar situaciones dolorosas, como descubrir fotos, videos y mensajes comprometedores en el teléfono de Icardi. Además, se sintió traicionada por la elección del hotel donde ocurrieron los encuentros, un lugar significativo para ella por haber vivido allí. "A partir de esa experiencia decidí trabajar y no depender de nadie", afirmó.

Wanda también narró un episodio alarmante en Turquía, cuando Mauro le ocultó documentos para evitar que regresara a Argentina. "En terapia entendí que estaba naturalizando situaciones que no eran normales", confesó. Más adelante, describió un incidente donde Icardi la encerró en el vestidor durante una discusión, y cómo sus amigos la ayudaron a salir.

La empresaria mencionó que, tras los conflictos, tomó decisiones importantes en beneficio de sus hijos. Aclaró que siempre puso su bienestar por encima de todo, incluso enfrentando amenazas y dificultades legales. "Si tengo que pagar una multa por mis hijos, lo haré. Nadie con documentos puede afirmar las cosas que dicen", sostuvo con firmeza.

Sobre la relación de Icardi con la China Suárez, Wanda reveló que las tensiones aún persisten. Comentó sobre las pericias legales, subrayando que Icardi llegó a declarar en condiciones cuestionables y dejó entrever que había estado en la casa de la actriz. Finalmente, expresó su deseo de que el futbolista retome una relación saludable con sus hijos, especialmente tras una operación próxima.

Vanucci agredida por su ex: “Garfunkel está preso y va a un Psiquiátrico”

Victoria Vanucci habló en el programa Secretos Verdaderos este sábado por la noche y compartió desgarradores detalles sobre los episodios de violencia que sufrió por parte de su exesposo, Matías Garfunkel, quien también puso en riesgo a sus hijos. Entre sus declaraciones, aseguró: "Yo soy la que le pago la obra social y las medicinas, y sé que a veces no las toma".

Vanucci relató un reciente incidente que la dejó gravemente lastimada. "Abrió la puerta demasiado fuerte, me caí, me lastimé la cadera y me golpeé la cabeza, lo que me provocó una conmoción interna", expresó. Según contó, Garfunkel tuvo un brote cuando ella le reprochó haber comprado ropa de lujo sin aprovechar descuentos durante el Black Friday. "Él solo vino a pasar el Black Friday con nosotros, pero no convivimos", aclaró, añadiendo que tras el episodio violento, fue detenido y trasladado a un instituto psiquiátrico. "Ya tiene una orden para no acercarse a mí ni a mis hijos", afirmó.

La empresaria también mencionó la falta de apoyo por parte de los hijos mayores de Garfunkel. "Me dejaron esto a mí sola. Su hijo Juan solo me llamó para pedirme que borrara lo que Matías escribió sobre el suicidio y para saber cómo acceder a su cuenta", contó, evidenciando la soledad con la que ha enfrentado esta difícil situación.

Las imágenes presentadas durante la entrevista mostraron un panorama impactante, mientras Vanucci describía a su exmarido como alguien con trastorno de personalidad limítrofe (borderline personality). Además, reveló que había sido víctima de agresiones físicas reiteradas. "He sido golpeada muchas veces", confesó, visiblemente afectada.

En otro momento de la entrevista, la modelo denunció un hecho ocurrido en Estados Unidos, donde asegura que fue encarcelada tras una denuncia de Garfunkel. "Él me quería tocar, y yo no quería ser tocada. En este país, inicialmente le creen al que denuncia hasta que contrates un abogado. Después, la situación se revirtió, pero es una persona muy peligrosa", explicó, dejando en claro el temor que siente por la seguridad de su familia.

Victoria Vanucci cerró su testimonio apelando a la protección de sus hijos y a la importancia de visibilizar casos como el suyo. Con estas denuncias, busca justicia y resguardar su integridad física y emocional en medio de una situación que aún sigue siendo delicada.

Victoria Vanucci denuncia violencia física y psíquica de Matías Garfunkel. Los videos son terribles. 😱pic.twitter.com/JT2Q7Yqk5o — Remixando Noticias (@remixandonoti) November 30, 2024

Hablaron Iliana Calabró, Marina y Barbano: ¿cuándo llegará el encuentro?

Este domingo, en una charla con TeamUbfal, Iliana Calabró compartió detalles sobre su vida familiar y el estado de salud de su pareja, Luis. La actriz reveló que aún no hay una fecha prevista para que se reúna con su cuñado, Rolando Barbano, ya que Luis deberá someterse a una operación debido a una lesión en el talón de Aquiles. Esta situación ha retrasado el encuentro entre ambos.

Poco después de la entrevista, Marina Calabró y Rolando Barbano participaron de la alfombra roja de los Martín Fierro del Cable, que se celebraron en Costa Salguero. Durante el evento, hablaron sobre el conocido cruce entre Barbano e Iliana en la puerta de Kuarzo, un tema que causó revuelo en su momento. La conversación dejó en claro que, a pesar de los roces pasados, la relación parece estar encaminándose hacia la reconciliación.

📢HABLA ILIANA CALABRÓ LUEGO DEL NINGUNEO DE BARBANO



"Él venía escapando del móvil", relató Iliana Calabró sobre Rolando Barbano, la pareja de su hermana.



👉Seguí en #TeamUbfal @laubfal pic.twitter.com/nSIDJTasSa — América TV (@AmericaTV) December 1, 2024

Recordá que podés conocer más sobre estas cuestiones ingresando a www.laubfal.com.