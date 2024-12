Es taxista y lo asaltaron dos veces en tres meses: “Estoy agotado”

Matías, quien lleva 8 años trabajando como taxista, sufrió en las últimas horas el segundo asalto en tres meses que lo tuvo como damnificado.

Cuando atendió el llamado de la redacción de La Brújula 24, el trabajador del volante expresó la amargura que le dejó el robo, por el cual no hizo una denuncia formal en la Comisaría Cuarta más allá de llamar al 911 y de entrevistarse con personal del Comando de Patrulla.

“Tengo bronca, agotamiento, cansancio. Es insólito porque tengo que agradecer que no me haya pegado un tiro. Si me hubiera dejado la llave, lo sigo y lo piso”, apuntó y reflexionó: “Sé que está complicado conseguir trabajo y hacer que la plata te rinda, pero tengo 37 años y laburo desde los 13; estuve dos meses sin trabajo y jamás se me ocurrió salir a robar”.

El domingo por la madrugada, Matías terminó su primer viaje -tomó el turno pasadas las 05.00- en la terminal de ómnibus. El chofer tomó un llamado que recibió la central de Su Taxi para Guardia Vieja al 100. Cuando llegó a destino, subieron una mujer, que se identificó como Natalia y era quien solicitó el servicio, y dos hombres, uno de los cuales ocupó la butaca del acompañante. La pareja bajó primero.

“Seguí con el que viajaba como acompañante hasta Matheu al 2100. Cuando me detuve, me amenazó con un revólver plateado y me sacó las llaves del auto y la recaudación, entre 6 y 7 mil pesos”, precisó.

“En 8 años es la segunda vez que me roban. Hace tres meses quisieron ahorcarme en el Bajo Rondeau dos tipos; terminaron llevándose mis documentos y el celular personal, además de dos recaudaciones. Esa vez sí hice la denuncia en Comisaría Quinta”, indicó.