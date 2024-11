María Cash: el peritrucho buscó meterse en la investigación con un cráneo de su colección

En las últimas se conoció la detención de un camionero, que luego de 13 años de la desaparición de María Cash en Salta, podría comenzar a develar el misterio sobre lo sucedido.

El caso de la joven tuvo muchísima cobertura mediática en los primeros años. Con decenas de pistas y versiones que nunca condujeron a nada.

Por supuesto, y tal como revela El Coleccionista de Huesos, las causas más renombradas de Argentina era una atracción permanente para el peritrucho Marcos Herrero. Sus deseos de fama y dinero lo empujaban a buscar meterse en la investigación.

Antes de su último show en Mendoza, que le costó una condena judicial, Marcos Herrero tenía planeado embarrar el Caso María Cash.

Luego de plantar mensajes anónimos y parte de una cabeza humana en un hotel abandonado para hacerla pasar como de una mujer desaparecida llamada Viviana Luna, el expolicía rionegrino les adelantó a sus allegados que buscaría involucrarse en la causa de Salta. Así lo revelaron varias escuchas telefónicas.

El falso perito sostenía que lo hallado por él tenía relación con la Trata de Personas y que el cráneo -si se le caía la mentira sobre Luna- podría ser de María Cash.

Marcos Herrero durante uno de los rastrillajes de los que participó.

En un diálogo, Herrero le cuenta a su esposa que estaba buscando prensa en la Capital Federal para que lo contrataran.

“Yo creo que, si esto sale a nivel Buenos Aires, me pueden salir más búsquedas. Puede salir la búsqueda de María Cash. Hay un montón. Y además no tengo gastos. Me pagan todo. Me lo pagan las feminazis”, sostenía vía telefónica.

El fiscal mendocino Pirrello lo detuvo antes de que el siniestro personaje lograra embarrar una nueva causa.